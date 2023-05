Straatfeest in Reninge en Noorschote zorgt voor verbondenheid: “Een unieke manier om iedereen samen te brengen”

Reninge en Noordschote stonden vrijdag op stelten naar aanleiding van Het Grote Straatfeest, een organisatie van woonzorgcentrum Zilvervogel in samenwerking met stad Lo-Reninge, VBS De Ladder en Zorgzaam Lo-Reninge. Een hele dag lang viel er tussen de twee dorpen heel wat te beleven. Het unieke kunstwerk dat Sonja Mazereel samen met inwoners realiseerde sprong het meest in het oog.

“Het doel van Het Grote Straatfeest is op een leuke en creatieve manier mensen laten samenwerken en elkaar beter leren kennen”, zegt Silvie Vanhoutteghem, algemeen directeur van Zilvervogel. “De realisatie van het kunstwerk op de weg tussen Reninge en Noordschote is daar een prachtig voorbeeld van.” Kunstenares Sonja Mazereel die de wereld rondreist met haar straattekeningen, was de voorbije dagen druk in de weer met het uittekenen van de contouren van zes reusachtige tekeningen. Alle tekeningen hebben een link met zorgzaamheid en verbondenheid zoals de hartjes en het gietertje uit het logo van Zorgzaam Lo-Reninge, de bijtjes die samen een zwerm vormen, bloemen en vlinders en een volwassene die een kind de hand reikt.

Ontmoeten

“Inwoners, jong en oud, mobiel en minder mobiel kleurden die vandaag in met plakkaat en tonen aan dat elkaar ontmoeten en samen werken loont!”, zegt Silvie Vanhoutteghem. “Ook de bewoners van wzc Zilvervogel en Het Havenhuis schilderden mee.”

Een van hen was Axell Wyckaert (12) van VBS De Ladder Reninge. “Wij schilderden een bij”, zegt hij. “Ik vond het wel leuk zo allemaal samen en bijkomend voordeel was dat we geen les hadden.”

Het schoolfeest van de plaatselijke vrije basisschool De Ladder uit Reninge werd eveneens in Het Grote Straatfeest geïntegreerd, net als het volledig uitverkochte dorpsrestaurant, het optreden van het contactkoor en zanger Franky Pluym.

“Het Grote Straatfeest is een unieke manier om iedereen samen te brengen.”, besluit de algemeen directeur van Zilvervogel. (KVCL)