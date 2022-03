Stijn Moreau is nieuwe voorzitter van Wielertoeristenclub Tandje Bie: Seizoen geopend met fietswijding

Wielertoeristenclub Tandje Bie uit Poelkapelle is aan het nieuwe seizoen begonnen en deed dat onder leiding van een nieuwe voorzitter. Na tien jaar vond Christoph Deraeve de tijd rijp om de fakkel door te geven aan Stijn Moreau.

In 2011 werd de Poelkapelse wielertoeristenclub Tandje Bie boven de doopvont gehouden. Ondertussen telt de club zo’n vijftig leden. Sinds 2016 maakt ook Stijn Moreau daar deel van uit. Samen met Emely Depoorter en hun dochter Lize woont Stijn in de Wallemolenstraat in Poelkapelle. “Maar eigenlijk ben ik afkomstig van Westrozebeke”, vertelt de nieuwe voorzitter, die beroepshalve verzekeringsmakelaar is.

Via een wedstrijd voor wielertoeristen kwam hij in contact met WTC Tandje Bie. “In 2016 passeerde er met de kermis in Poelkapelle een wielerwedstrijd voor onze deur. Die dag heb ik mezelf dan ook ingeschreven als nieuw lid. Sinds 2019 maak ik ook deel uit van het bestuur.”

Uitdaging

En nu neemt Stijn dus de voorzittersfakkel over. Na tien jaar neemt hij het sportieve roer over van Christoph Deraeve. “Het volledige bestuur drong erop aan dat ik de nieuwe voorzitter zou worden. Als verzekeringsmakelaar vonden ze mij de geschikte kandidaat daarvoor. Uiteindelijk heb ik die uitdaging aanvaard. We hebben een prachtige club waar vriendschap centraal staat.”

De wielertoeristenclub werd de voorbije twee jaar ook geteisterd door de coronamaatregelen. Zo mocht er op bepaalde momenten slechts in beperkte groepjes gefietst worden en ook de deuren van lokaal De Koolmijn bleven maandenlang dicht. Maar afgelopen zondag werden de fietsen weer van stal gehaald om hopelijk een normaal programma af te werken.

Verse soep

“Met een 50-tal leden doen we 33 ritten, beginnende met 50 kilometer en oplopend tot 70 kilometer per rit. Bij aankomst trakteren de lokaaluitbaters Marie-Jeanne Taillieu en Marc Tanghe ons telkens op lekkere verse soep. Vorig weekend werd het nieuwe seizoen geopend met een fietswijding, een kort tochtje en nadien een receptie. Op 27 september staat de laatste rit van dit seizoen op het programma.”

Kampioenenviering

Maar bij Tandje Bie wordt er niet alleen gefietst. “Ons laatste ribbetjesfestijn dateert al van 2018. Op zondag 19 juni hopen dat eindelijk nog eens te kunnen organiseren. Op zondag 18 september staat het clubkampioenschap met een tijdrit op het programma. En op vrijdag 28 oktober wordt het seizoen helemaal afgerond met ons jaarlijks souper en kampioenenviering. Gelukkig kan ik ook blijven rekenen op de hulp van een sterk bestuur”, besluit Stijn Moreau.