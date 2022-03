Steve Vangampelaere wordt nieuwe Prins Alexander XXXVI

Komend weekend kan Stad Roeselare er na twee jaar eindelijk weer één groot carnavalsfeest van maken. Naar jaarlijkse traditie wordt tijdens dat weekend ook een nieuwe Prins Alexander aangesteld. Oostendenaar Steve ‘Gampie’ Vangampelaere is al zeker van zijn nieuwe titel.

“Het begon allemaal zo’n veertig jaar geleden, toen ik lid werd van de carnavalsvereniging van mijn broer. Ik was toen zeven”, vertelt Steve. “Dat was toen een familievereniging, maar aangezien mijn ouders nu op leeftijd zijn, werd het tijd om mijn eigen carnavalsvereniging op te richten.”

In september 2018 werd in het Bevers Cultcafé Agora de Orde van de Caloriebommetjes boven het doopvont gehouden en maakt de groep steevast deel uit van het Roeselaars carnavalsfeest.

Naast het voorbereiden van zijn aanstelling en show komende vrijdag, heeft Steve niet veel tijd voor andere hobby’s. “Carnaval vraagt al genoeg tijd”, lacht hij. “Ik heb twee jaar op mijn aanstelling moeten wachten. Dat betekent ook dat ik twee jaar de tijd had om andere hobby’s uit te dokteren. Ik kluste wat thuis.”

Enige kandidaat

Traditiegetrouw is er jaarlijks een strijd tussen verschillende verenigingen om die titel te verdienen. Dit jaar is dat niet zo, want Gampie is de enige kandidaat. “Dat is natuurlijk jammer, maar mensen moeten ook de wil hebben”, zegt hij. “We hebben tot het laatste moment gevraagd of er zich mensen wilden inschrijven, maar dat gebeurde niet.”

Carnavalsweekend

Op vrijdag 25 maart is iedereen welkom om de aanstelling van Steve als Prins Alexander XXXVI bij te wonen in Trax. De deuren gaan open om 19.11 uur en om 20.15 uur zal Steve zijn show opvoeren. Op zaterdagmiddag start vanaf 14.11 uur het kindercarnaval, eveneens op de Trax-site.

Het hoogtepunt van het carnavalsweekend moet de stoet op zondag worden. “Dan zullen we pas echt paraderen door de Roeselaarse straten”, lacht Steve.

De stoet vertrekt om 14.11 uur aan Trax en zal dertig verenigingen richting het Stationsplein loodsen. Tijdens het carnavalsweekend zullen er ook op de Grote Markt en het Stationsplein kermiskramen staan. (MC)