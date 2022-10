Steun Chiro Gits voor werkjaar tijdens Chirocafé

De leidsters van Chiro Gits gaven het startschot voor een nieuw jaar vol amusement en vriendschap. Op zaterdag 8 oktober organiseren ze hun Chirocafé.

“We zijn met iets meer dan 100 leden en hopen dit jaar veel nieuwe leden te mogen ontvangen. Het is voor ons echt spannend hoeveel mensen we mogen verwelkomen. De leden ontdekken op een originele manier wie hun leidsters zijn. We organiseren een soort van Olympische Spelen met als afsluit een Color Run. Achteraf is er dan een kennismaking met het groepje waarmee ze de rest van dit jaar zullen vertoeven. We willen het samenhorigheidsgevoel versterken door elke zaterdag een kort gezamenlijk spelletje te spelen. Zo leren jong en oud elkaar kennen en respecteren”, vertelt hoofdleidster Lise Vanbrabant.

Chirokas

Chiro Gits is ook al volop bezig met de organisatie van het Chirocafé op zaterdag 8 oktober. “De startdag is er om iedereen te verwelkomen en om nieuwe gezichtjes te leren kennen. Ook volgende week en de week daarna mag iedereen die wil, komen kennismaken met de werking van onze Chiro. Op 8 oktober is er dan een definitief inschrijvingsmoment dat we graag willen koppelen aan ons Chirocafé. Gezellig een babbeltje slaan met een drankje terwijl we de mogelijkheid bieden om in te schrijven. Niet alleen ouders en kinderen die willen inschrijven zijn welkom, maar ook alle sympathisanten zien we graag afkomen. We projecteren ook de foto’s van het kamp van vorig jaar. De opbrengst gaat naar de Chirokas zodat we nieuw spelmateriaal kunnen aankopen. We openen ons café om 16 uur, aansluitend na de Chiroactiviteit op zaterdag in ‘t Chringhene”, aldus de enthousiaste bende van Chiro Gits. (EVG)