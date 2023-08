Sterke zeestroming en wind zorgen voor afgelasting zwemgedeelte Noordzeefakkeltocht in Westende: “Veiligheid boven alles”

De Noordzeefakkeltocht, een jaarlijks terugkerend zwemevenement dat de inzet van redders in de schijnwerpers zet, kreeg dit jaar te maken met onvoorziene omstandigheden die de organisatoren dwongen om het belangrijkste deel van het programma te annuleren.

De weersomstandigheden, met name de krachtige zeestroming en de aanhoudende wind vanuit zee, dwongen de autoriteiten ertoe het zwemgedeelte van de fakkeltocht af te gelasten. Hoewel dit teleurstellend was voor degenen die zich hadden verheugd op het zwemmen in de golven, stond de veiligheid van de deelnemers en redders boven alles.

Moeilijke maar weloverwogen beslissing

De combinatie van de sterke zeewind en de woelige zeestroming had geleid tot een verhoogde golfslag langs de kustlijn. Dit bracht aanzienlijke risico’s met zich mee voor de zwemmende redders. Het was een moeilijke maar weloverwogen beslissing van het gemeentebestuur, in samenwerking met hofdredder Bart Van Eeckhoute en het MRCC (Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum, voorheen bekend als de Zeevaartpolitie), om de veiligheid van alle betrokkenen te waarborgen en het zwemgedeelte te annuleren.

“Veiligheid op zee is prioriteit nummer één voor een redder”, verklaarde hoofdredder Bart Van Eeckhoute. “Onze taak is het beschermen van levens, en dat omvat zowel degenen die we willen redden als onze eigen redders. We begrijpen dat deelnemers teleurgesteld kunnen zijn, maar we moeten altijd voorzichtig zijn bij het beoordelen van de weersomstandigheden, die voor een verraderlijke zee kunnen zorgen.”

Parade

Het annuleren van het zwemgedeelte betekende echter niet dat het hele evenement in het water viel. De rest van het programma ging gewoon door zoals gepland, inclusief de parade van ongeveer 400 redders uit verschillende regio’s, waaronder Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen en Frans-Vlaanderen (Bray-Dunes).

Vuurwerk

Bovendien konden de vele toeschouwers nog steeds genieten van het muzikale vuurwerk dat de lucht verlichtte boven Westende en het zomerseizoen feestelijk afsloot. Ook de geplande reddersfuif in de Kwinte ging door, waardoor de kustredders en supporters de kans kregen om samen fin saison te vieren.

Welzijn en veiligheid waarborgen

Het besluit om het zwemgedeelte van de Noordzeefakkeltocht te annuleren onderstreept het belang van veiligheid boven alle andere overwegingen. “Hoewel het begrijpelijk is dat mensen teleurgesteld kunnen zijn wanneer dingen anders lopen dan gepland, moeten organisatoren en autoriteiten altijd bereid zijn om wijzigingen aan te brengen om ervoor te zorgen dat ieders welzijn en veiligheid gewaarborgd blijven, vooral in uitdagende weersomstandigheden”, aldus Tom Dedecker schepen van evenementen en zelf oud-redder.