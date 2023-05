Stéphanie Desplancke (43) zet zich in voor Bikers for Children

Op de rommelmarkt aan de Beerhoek in Mesen was Stéphanie Desplancke (43) een opmerkelijke standhoudster. “Nee, ik had geen rommel in de aanbieding. Wel verkocht ik knuffels voor het goede doel.” En dat goede doel is de vzw Bikers for Children.

Bikers for Children is een vzw die als doel heeft zieke kinderen te helpen. De vereniging werd opgericht in 2014 en organiseert tal van acties om ouders en familieleden financieel te ondersteunen. “Op die manier willen we ook de kinderen een aantal aangename momenten laten beleven”, vertelt Stéphanie, die 25 jaar lang in Mesen woonde langs de Armentierseweg. Samen met haar man Bart Vandenberghe en dochter Lara (10) woont ze nu in Zillebeke.

Stéphanie leerde Bikers for Children kennen via sociale media. Ik heb met hen contact opgenomen en leerde meteen prachtige mensen kennen, waardoor de zin om met hen samen te werken heel groot werd.” Zelf rijdt Stéphanie niet met de moto. “Wanneer we langsrijden naar een ziekenhuis waar de kinderen verblijven, sta ik natuurlijk graag mijn duozitje aan hen af. De lach op hun gezichtje sterkt me dan om mij te blijven inzetten voor die vereniging.” Na een succesvolle verkoop op de Mesense rommelmarkt maakt Stéphanie nu plannen om ook in de Westhoek georganiseerde rondritten te plannen. Met de verkoop van knuffels en het organiseren van activiteiten bezorgt de verenigingen geschenken aan de zieke kinderen. “Maar zomaar een bezoekje brengen is even belangrijk om hen te steunen deze moeilijke periode door te komen”, besluit Stéphanie. (MDN)