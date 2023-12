Stephaan Croes schenkt 200 euro aan Tuinhier

Stephaan Croes, tuinier in hart en nieren, stelde voor zijn 80ste verjaardag een boek met 80 tuintips samen. Aangevuld door zijn zoon, burgemeester Claude, met familieweetjes, persuittreksels, recepten en getuigenissen. Een deel van de boekopbrengst, 200 euro, schonk hij aan de vereniging Tuinhier. Tijdens een bestuursbijeenkomst en in aanwezigheid van de burgemeester werd een cheque overhandigd aan voorzitter Jan Desimpelaere. De vereniging heeft ook voor volgend jaar een sterk programma. Er is een ruilbeurs van planten op zondag 17 maart in De Wieke. Op vrijdag 22 maart wordt een paasbloemstukje gemaakt en op zondag 21 april is er een uiteenzetting over het tuinieren op terras. De zomeractiviteiten omvatten een tuinbezoek bij een van de leden, een daguitstap en een avondwandeling. In het najaar onder meer een spreekbeurt over ecologisch fruit kweken. (MVD/foto MVD)