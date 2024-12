Stem Gino Provost tot Krak van Ledegem

Gino Provost (48) zette zich dit jaar door te lopen opnieuw meermaals in voor Kom op tegen Kanker. “Dat is bij ons een beetje een familiekwestie”, vertelt Gino die ook voorzitter is van De Snelle Lopers. “We liepen onder meer 100 kilometer voor Kom op tegen Kanker en ik liep ook eens 80 km in 12 uur aan een stuk.” Gino zamelde met zijn team 2.500 euro in. “Iedereen kent natuurlijk wel iemand die kanker heeft of eraan overleden is. We doen met de familie altijd graag mee. Lopen is mijn hobby en als je dat dan voor het goede doel kan doen, waarom zou je dat dan niet doen. In Winkel heeft iedereen mij wel al gezien, met mijn herkenbare groene muts.”