Steenuil-award Natuurpunt voor Eddy Loosveldt

Eddy Loosveldt mocht onlangs de Steenuil-Award in ontvangst nemen. Dit is een erkenning van Natuurpunt Zwevegem voor een verdienstelijk lid.

Elk jaar houdt Natuurpunt Zwevegem, dat bijna de kaap van 600 leden-gezinnen kan ronden, een ledenfeest. De laatste jaren wordt er gekozen voor een natuurwandeling langs enkele van hun natuurgebieden met een versnapering onderweg.

Traditiegetrouw wordt er een steenuil-award uitgereikt aan een verdienstelijke Natuurpunter. Dit jaar viel de keuze op Eddy Loosveldt (68) uit Heestert. “Natuurpunt Zwevegem zet zich in voor meer en betere natuur. Vorig jaar werd in Sint-Denijs, in de Zandbeekstraat bijna 6 ha aangekocht en bebost. Ook in de Brucqstraat werd 32a aangekocht. In Zwevegem-Knokke, langs de Keiberg, werd 1,9 ha verworven dat eind 2024 zal bebost worden en in de Paperrestraat in Otegem, werd er 1,5 ha in beheer gegeven aan Natuurpunt. In totaal betekent dat voor 2022 bijna 10 ha die zich gegarandeerd als natuur kunnen ontwikkelen. In totaal heeft Natuurpunt Zwevegem 37,5 ha in beheer, waarvan 17,2 ha in eigendom. Deze eigendommen zijn er volledig gekomen dankzij de niet aflatende inspanningen rond aankopen van Eddy.”, zegt Els Pauwels van Natuurpunt.

Donkergroen

Eddy staat sedert 1994 aan het roer van Natuurpunt Zwevegem, bijna 30 jaar dus. “Hij heeft tal van kwaliteiten Hij heeft sterke leiderskwaliteiten, neemt veel initiatief, is een uitstekende onderhandelaar, kan bijzonder goed luisteren en heeft een uitermate goed inzicht in elke situatie. Hij zegt van zichzelf dat hij donkergroen is, wat niemand zal betwijfelen.”, aldus Els.

In het bestuur van Natuurpunt is hij de lijm tussen de bestuursleden en neemt hij veel taken op zich. “Ik denk dan aan opvolgen van gemeentedossiers, opvolgen van vergunningen, opvolgen van subsidies, organiseren van wandelingen en andere evenementen, aanwezigheid op heel veel bestuursorganen,… de lijst is eindeloos.”

Eddy Loosveldt is al jaren met pensioen, maar werkt nog steeds keihard. “Eddy is een natuurrots waarop het bestuur van Natuurpunt Zwevegem al jaren met een gerust hart mag bouwen. Hij komt steeds zijn beloften na, houdt steeds zijn woord, kortom, de steenuil gaat dan ook gigantisch dik verdiend naar hem!”, besluit Els Pauwels de lofzang.

Eddy zelf bleef er, zoals hij is, rustig bij. Wel wist hij te melden dat er opnieuw een grondaankoop voor bebossing nakende is, ditmaal in de omgeving van Banhout in Heestert. Meer kon hij niet zeggen, behalve dat deze aankoop de komende weken moet rond zijn.