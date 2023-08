Statiemanillers nemen intrek in Kaffee Lagaar en willen ook meteen al deelnemen aan het WK

De nieuwe kaartclub in Kaffee Lagaar in Izegem is een feit. Vanaf donderdag 21 september kunnen kaarters elke derde donderdag terecht bij de Statiemanillers voor een gezellige kaartersavond. “Iedereen is welkom, al hopen we ook om een nieuwe generatie kaarters te kunnen omarmen.” De club mikt op maximaal 60 deelnemers.

Een voorzichtige oproep, enkele heen en weer gestuurde berichtjes en een vergadering tussen pot en pint. Meer was er niet nodig om de trein van de Statiemanillers te laten vertrekken. Voorzitter van de club wordt Dries Dehaudt, in het bestuur bijgestaan door penningmeester Thomas Geldof en vicevoorzitter Niels Demasure. “Toen ik het bericht met de vraag kreeg, vielen de puzzelstukken meteen in elkaar”, vertelt Thomas Geldof. “Mijn grootmoeder was zelf jarenlang penningmeester van De Brugmanillers die van 1969 tot 2004 in café ’t Schippershof hun thuisbasis kenden. Dat ik nu zelf mee aan de wieg sta van deze gloednieuwe club, is uiteraard een mooie manier om de familiale kaarthistorie verder te zetten.”

Een frisse wind in de Izegemse kaarterswereld

Traditie in ere houden, daar is het de Statiemanillers deels om te doen. “We merken dat manillen enorm leeft bij de twintigers en dertigers. Toch stromen zij niet door richting veel traditionele kaartersclubs die tijdens het weekend plaatsvinden”, aldus Dries Dehaudt. “Daarom kiezen we bewust voor een donderdagvond. Zo wordt het weekend gevrijwaard voor het gezin en andere familiale activiteiten.”

Een opvallend aspect van kaartersclub De Statiemanillers is ook het systeem van vaste vervangers. “Elke deelnemer kan op die manier een toegewezen vervanger opgeven die bereid is in te springen als dat nodig is. Zo hoeven koppels met kinderen niet te redetwisten over de opvang van de spruiten en kunnen drukbezette professionals ook een manier vinden om deel te nemen”, vervolgt Dries.

“Dergelijke kleine innovaties moet een nieuw publiek overhalen om ook in clubverband een blaadje te leggen”, vervolgt Niels Demasure. “Iedereen is uiteraard welkom. We hopen op een mix van jong en oud, van doorgewinterde en nieuwbakken manillers om op die manier een mooi clubverhaal in Kaffee Lagaar te kunnen schrijven.”

Elke derde donderdag van de maand

De maandelijkse kaartavond zal plaatsvinden op elke derde donderdag van de maand, met de eerste bijeenkomst gepland voor donderdag 21 september 2023. Aanmelding van deelnemers zal telkens tussen 19 uur en 19.30 uur gebeuren. Om 19.30 uur stipt vindt de avondloting plaats waarna de tafels in gang gezet worden. Deelname kost 5 euro per speeldag.”

“Qua regels zijn er niet veel bijzonderheden te melden. Het reglement zal je online op onze website kunnen nalezen samen met alle data. De kampioenenviering voorzien we eind augustus. Voor de kampioen voorzien we naast eeuwige roem ook een geldprijs van 200 euro. Voor plaats 2 en 3 voorzien we respectievelijk 100 en 50 euro.”

“Het eerste jaar beperken we ons nog tot de basics: kaarten en de kampioen vieren. We voorzien nog een extraatje en dat is de jaarlijkse deelname aan het WK of BK Manillen. Op zaterdag 24 februari trekken we daarom met geïnteresseerde clubleden naar Zulte voor het WK met een duidelijk doel: de Statiemanillers op de kaart zetten”, knipoogt Thomas Geldof.

“Voor diegenen die graag deel willen uitmaken van deze nieuwe kaartersclub, zijn inschrijvingen momenteel geopend. Geef je naam op bij Kaffee Lagaar of schrijf je in via onze gloednieuwe website statiemanillers.be. Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt”, geeft Niels nog mee. “We kijken er alvast naar uit.”

Uiteraard is lokaalhouder Tom Sintobin, die zopas café De Koornmarkt inruilde voor bruine kroeg Lagaar een tevreden man. “Ik ben blij dat het zo snel op poten is gezet en ook met de mensen die het initiatief op zich namen. Ik ben van plan om mezelf ook in te schrijven.”

www.statiemanillers.be