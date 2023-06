Statiekaarters vieren hun kampioenen

Ook bij de Statiekaarters worden de speelkaarten even opzij geschoven nu de vakantieperiode eraan komt. De kaartersclub van voorzitter Fay Anthierens telt 20 leden en er wordt steevast gekaart op de tweede woensdag van de maand. Alvorens opnieuw te starten in september moesten eerst nog even de kampioenen van het vorige seizoen gevierd worden. De beste kaarters manillen van het afgelopen seizoen waren Marie-Louise Verstraete die het haalde voor Francky Degryse en Ronny Beliën. Raf Vandewalle moest zich tevreden stellen met de rode lantaarn. De club heeft zijn thuishaven in lokaal ‘t Excuus. (foto CLY)