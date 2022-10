Stasegem LOOPT! schenkt goede doelen elk 2.300 euro

De Stasegemse Vrienden, de organisatoren achter de loopwedstrijd Stasegem LOOPT!, schenken elk jaar de opbrengst van hun jogging aan een of meerdere goede doelen. Voor het derde jaar op rij gaat de gift naar drie Harelbeekse projecten.

De opbrengst van hun jogging gaat naar de Spie, een vzw die kansarmen helpt, de Pamperbank voor minderbedeelden en vzw jaSSper, die kinderen met autisme een mooie vakantie bezorgt. De drie organisaties kregen elk 2.300 euro.

Engagement en verbondenheid

“De 12de editie van Stasegem LOOPT! was een leuke maar stevige editie. Voor de twaalfde keer op rij waren we de grootste wedstrijd van Harelbeke. We registreerden 308 aankomsten bij de volwassenen en 65 bij de kinderen”, aldus een gelukkige Frank Vervaeke, boegbeeld van Stasegem LOOPT! “Het valt op dat het aantal deelnemende dames afneemt. Slechts een op de drie volwassenen waren vrouwen. Ik vraag me af hoe dat komt, misschien hebben de dames andere sporten ontdekt.”

“Familie, vrienden, medewerkers, kennissen, sponsors groot en klein, sympathisanten… Zonder jullie zou het niet lukken om Stasegem LOOPT! te krijgen waar het evenement nu staat”, gaat Frank verder. “Bedankt voor de steun, de helpende handen, de sponsoring en het vertrouwen in onze opzet. Ondanks de stijgende prijzen, de hoge energieprijzen, de nutteloze oorlog in Oekraïne, het gekibbel in de Wetstraat om straks alle postjes te verdelen… Ondanks dat alles zijn we hier samen om ons engagement en verbondenheid te benadrukken.”