Startdag van KSA Spiko op het Tempelhof

Op de terreinen van het Tempelhof in Sint-Pieters werd vorig weekend de startdag gehouden van KSA Spiko. Meisjes tussen 6 en 18 jaar uit Sint-Pieters en Kristus Koning kunnen aansluiten bij deze jeugdbeweging. De KSA telt een 90-tal leden telt en komt driemaal per maand samen voor leuke activiteiten. Naast de regelmatige activiteiten zijn er ook nog speciale, zoals de zeedag, schaatsen en de kampen. De leidersploeg mag traditioneel de tweede zaterdag van de maand heel wat jongeren verwelkomen op de startdag van het nieuwe werkjaar. Dan schuiven de jongeren telkens door naar een nieuwe groep met een nieuwe leiding. De KSA Spiko is een jeugdbeweging met heel wat jaren op de teller. Ze kennen hun ontstaan in de jaren 1939-1940. (SR/foto Davy Coghe)