Startdag KLJ Gits in teken van De Mol: “Welkom vanaf 14 uur op 24/09”

Op zondag 24 september nodigt KLJ Gits alle jongeren vanaf het geboortejaar 2008 of ouder uit op de startdag. Jaarthema dit jaar is ‘KLJ, da’s botten aan en gaan’. “Wij werken dit jaar in het thema van De Mol, dus bereid je maar voor op een dag vol spanning, samenwerking en strategie. We verwelkomen alle geïnteresseerde jongeren graag vanaf 14 uur op domein ’t Chringhene.”

Herkansing

“Wie niet op onze startdag aanwezig kan zijn, is nog steeds welkom op vrijdag 29 september, want dan gaan we bowlen. Komend werkjaar staan er allerlei activiteiten op het programma zoals een filmavond, karten, chillavond, zomerbar, koekenverkoop en nog veel meer”, aldus het bestuur van KLJ Gits. (EVG/foto EVG)