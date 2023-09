Startdag Chirojongens Emelgem met frietjes en spannend spel

De zon was van de partij op zondag 17 september terwijl het nieuwe Chirojaar bruisend van start ging. Kinderen stortten zich in een spannend spel om de nieuwe leiding te ontdekken, terwijl de geur van verse frietjes de lucht vulde tijdens de middagpauze. Na 17 uur ontspanden de ouders zich aan de bar met een verfrissend drankje. De Chiroactiviteiten vinden nu elke zondagnamiddag plaats van 14 tot 17 uur in de Reperstraat 90.1 in Izegem. Markeer ook alvast zaterdag 7 oktober in je agenda voor de diamontage: een avond om leuke herinneringen op te halen, alle foto’s te bewonderen van het afgelopen kamp en te smullen van overheerlijke spaghetti. (RV/foto RV)