STAP Roeselare overhandigt cheque van 4.480 euro aan tejo

Eind 2022 hield STAP Roeselare in de theaterzaal van De Kleine Stooringhe in Rumbeke en enkele Roeselaarse kerken vijf kerstconcerten ten voordele van TEJO vzw.

TEJO is een organisatie die in Vlaanderen laagdrempelige therapeutische ondersteuning biedt aan jongeren tussen 10 en 20 jaar. De dienstverlening is kortdurend, onmiddellijk, anoniem en gratis en gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis. Hiermee wil TEJO de lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren helpen oplossen.

De concerten werden een groot succes waarbij zowel toeschouwer als leerling en leerkracht zich warmden aan heerlijke winterse muziek. In totaal brachten ze maar liefst 4.480 euro op. Niet enkel de opbrengst van de kaartverkoop gaat naar TEJO. Er werden ook tote bags verkocht die het resultaat zijn van het Kunstkuurproject tussen STAP en VISO Roeselare. Leerlingenonderneming 3rd Dimension zamelde in totaal 200 euro in.

Op zaterdag 4 februari om 11 uur werd de opbrengst officieel bekend gemaakt en overhandigd aan TEJO vzw. Hierop waren drie bestuursleden van TEJO, schepen Nathalie Muylle en twee leerlingen en een leerkracht van VISO Roeselare aanwezig.

Twee volwassen leerlingen Woord droegen een korte tekst voor en jeugdkoor Schwoeng zorgde voor een kort optreden.