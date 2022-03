Stan Gabriël is Jeugdwerker van het jaar in Zwevegem

Stan Gabriël werd zaterdag verkozen tot ‘Jeugdwerker van het Jaar’. De trofee van Gouden Kobbejager ging andermaal naar de meisjes Chiro van Zwevegem.

Tijdens een bedankingsfeestje voor iedereen die met de jeugdwerking in Zwevegem begaan is, werd de ‘Jeugdwerker van het Jaar’ gehuldigd en kreeg de meisjesafdeling van de Chiro Zwevegem de Gouden Kobbejager overhandigd.

Stan Gabriël is bij de Zwevegemse Scouts en daarbuiten gekend door zijn enthousiasme, gedrevenheid, positivisme en zijn humor. “Als diehard scout was hij niet weg te slaan uit onze jeugdbeweging, van Kapoentje tot in de hoofdleiding. Geen taak was hem te veel. Ook nu zien we hem nog vaak op Scoutsactiviteiten.”, klonk het bij enkele Scoutsleden.

Nog steeds nauw aan het hart

Stan is nu ook de jongste kracht binnen de VZW van Scouts Zwevegem. De jeugdbeweging ligt hem dus nog nauw aan het hart.

Stan haalde het nipt van Leen De Brie, die dus tweede werd in het referendum. Zij is zo een beetje de duivel-doet-al bij Chiromeisjes Nele Zwevegem.

Wellicht mede door haar inzet, won die jeugdbeweging wel de Gouden Kobbejager. Dit is een prijs weggelegd voor de jeugdbeweging die het meeste zorg besteden aan hun lokalen.

(GV)