Stadioneurs vieren clubkampioen

Tijdens een gezellig etentje vierden de Stadioneurs vorige week Marie-Christine Himpe. Het voorbije seizoen reed ze maar liefst 6.550 kilometer bijeen. Ze werd de eerste vrouw die het tot clubkampioen schopte. “We zijn een groep gemotiveerde fietsers die iedere dinsdag- en donderdagmiddag om 13.30 uur verzamelen aan het stadion in Waregem”, zegt voorzitter Marc Seynhaeve. “Onze leden zijn prille zestigers en zeventigers. We haspelen tussen de 65 en 100 kilometer af aan een gemiddelde tussen de 25 en 27 km per uur. Eén keer per jaar wordt ook een dagtrip gepland naar Halle of Westvleteren. Wie de sfeer bij ons eens wil opsnuiven, kan steeds contact met me opnemen: 0472 214 220.” (PPW/foto PPW)