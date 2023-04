Stad Torhout huldigt team De Fielesoofen na topsucces van WK barbecue

Begin september vorig jaar heeft het plaatselijke barbecueteam De Fielesoofen met groot succes in Torhout het wereldkampioenschap barbecue georganiseerd, gewonnen door het team Smoke it All uit Denemarken. Het evenement lokte duizenden toeschouwers. De zes Fielesoofen Steven Declerck, Steven Jonckheere, Hans Neels, Patrick Vanrietvelde, Eric Dewulf en voorzitter Rudy Jaques werkten zich uit de naad om er een onvergetelijke driedaagse van te maken, wat ook lukte.

Zopas werd het team door het stadsbestuur gehuldigd uit dank om Torhout in de internationale barbecuewereld op de kaart te hebben gezet. De zes heren kregen een receptie aangeboden en hadden ook zelf een cadeau voor de stad meegebracht: een keramiekbeeld van de hand van Torhoutenaar Leon Dieussaert. Het stelt een man voor die, wat had je gedacht, aan het barbecueën is.

Burgemeester Kristof Audenaert nam het geschenk in ontvangst en loofde De Fielesoofen voor alles wat ze al voor Torhout betekend hebben. Hun devies is en blijft: Fire, food & fun. (JS)