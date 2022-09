Stad Menen blikt tevreden terug op geslaagde Wieltjesfeesten

Na de zaterdagse Wieltjeshoogdag werd er op zondag nog een sportief slot gebreid aan het driedaags feestweekend. 37 inwoners van Groot-Menen kwamen aan de start van het 2de Wieltjescriterium, goed voor 25 plaatselijke rondjes van 2 km.

Achteropgeraakte deelnemers werden niet uit koers genomen en dat gaf de wedstrijd extra pigment. De sportieve strijd vooraan werd gewonnen door Dion Soetaert. In de staart van de koers eindigde een moedige schepen van Sport Kasper Vandecasteele enkele plaatsen hoger dan zijn voorlaatste stek van vorig jaar. Prins Carnaval Danny Maes koerste hopeloos achterop. Aangemoedigd door het publiek hield hij hardnekkig vol tot aan de eindmeet, waar hij puffend een oververdiend pintje achteroversloeg.

Aan het zwembad betwistten 13 teams het Wieltjespetanquetoernooi, met als inzet gepersonaliseerde flessen Ricard van de Wieltjesfeesten voor de finalisten. Op de Grote Markt deden de horeca-uitbaters gouden zaken. Volle terrassen keken toe hoe de MG Brothers en Blue Jerry een aperoconcert vol covers en meezingers speelden.

Veel vertier

Burgemeester Eddy Lust blikt tevreden terug op de Wieltjesfeesten 2022. “Na enkele jaren van stilstand zijn onze verwachtingen helemaal ingelost. Deze eerste editie na corona was een enorm succes met erg veel volk. De festiviteiten zijn vlot en veilig verlopen. Alles was goed georganiseerd en ook het weer heeft ons een handje geholpen.”

“Het concept van een driedaagse, waarbij er overal in de stad iets te beleven valt, mogen we als zeer geslaagd beschouwen. Zowel handelaars als verenigingen zijn erg tevreden. Veel volk betekent immers veel vertier. Dus verdienen deze Wieltjesfeesten een dikke A+ na de magere coronajaren. We zullen nu alles evalueren om dan voor een volgende editie bij te sturen waar nodig”, aldus de burgervader. (CB)