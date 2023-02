Stad Kortrijk ontvangt Brandweer Kortrijk ‘Helpende Handen’

De brandweergerelateerde groep ‘Helpende Handen’ werd ontvangen op het stadhuis van Kortrijk en maakte er meteen ook een dagje van. De groep is actief sinds de overstromingen in de zomer van 2021. Ze hielpen al talloze keren de lokale bevolking in de Vesdervallei in Wallonië.

De Kortrijkzanen Geert Vanheuverbeke, Nick Marescaux en Tony Decruyenaere sloegen de handen in elkaar om die tientallen mensen van ‘Helpende Handen’ samen te krijgen en in de bloemen te zetten. De groep bestaatuit Vlaamse, Waalse en zelfs Nederlandse vrijwilligers.

Het gezelschap werd getrakteerd op een leuke Kortrijk-dag met een samenkomst in het Leffe-café op de Grote Markt, gevolgd door een stadswandeling. Daarna werden ze ontvangen op het stadhuis door schepen van Vrijwilligers Stephanie Demeyer (Team Burgemeester) en uitgenodigd voor een workshop chocolade maken bij Chocoladehuis Beugnies in Marke.

Kracht van vrijwilligerswerk

“Jullie trokken op topmomenten met 150 vrijwilligers naar Trooz in de Vesdervallei en zagen daar schrijnende toestanden. Jullie hebben daar zo’n 250 huizen onbewoonbare huizen gestript: beschimmelde muren werden ontdaan van de pleister, kromme vloeren werden uitgebroken, kapotte valse plafonds verwijderd en kelders vol rotzooi opgeruimd. Jullie hielpen ook met opbouwen met gyproc, elektriciteit en sanitair”, aldus de schepen.

“We zijn hieraan begonnen met 1 locomotief, er zijn gaandeweg wagons komen aanpikken”

“Als schepen van Vrijwilligers ken ik de kracht van vrijwilligerswerk. Die is ook overal te zien in onze stad: in de zorg, brandweer, politie, verenigingsleven en andere initiatieven. Zonder vrijwilligers is er geen stad. Jullie werden er met open armen ontvangen door de bevolking en er zijn vriendschapsbanden ontstaan. Jullie hadden een enorme impact op de mensen hun leven. Daarmee zijn jullie allemaal ook ambassadeur van onze stad in Wallonië, waarvoor een zeer hartelijke dank.”

Doorgaan tot het werk af is

“Ik denk dat ik mag spreken namens de groep wanneer ik zeg dat we een begrip geworden zijn in Wallonië op gebied van hulpverlening. We zijn inderdaad een waardige Vlaamse ambassadeur geworden: 250 gestripte woningen en 4 lopende projecten in opbouw deze keer. Dat is mooi om te ervaren”, zegt Juan Herrero, stichter en verantwoordelijke van de groep Brandweer Kortrijk Helpende Handen.

“Dank aan onze vrijwilligers, onze leeuwen en leeuwinnen. Proficiat voor jullie engagement, doorzettingsvermogen, teamspirit en de vele talenten die jullie gebruiken voor, tijdens en na de interventies. We zitten in de laatste rechte lijn. We zijn hieraan begonnen met 1 locomotief, er zijn gaandeweg wagons komen aanpikken tot een mooi en lang konvooi. We hebben al vele reizigers naar een betere bestemming gebracht. We stomen verder, samen, tot we ons eindstation bereiken. De brekers mogen nu uitrusten, ze hebben het verdiend. Het fijnere werk komt eraan. We gaan door tot het werk af is.”

“We mogen best trots zijn met ons allegaartje van vrijwilligers van over heel het land en zelfs uit Nederland. Allemaal mensen met hetzelfde doel, onze medemensen helpen. Wij hebben geen verplichtingen tegenover iemand en toch… iedere week staan er 1 of 2 ploegen paraat. Doe dat maar na sedert juli 2021. Achter iedere sterke man staat er een sterke vrouw, wel die van mij staat naast mij. Zonder de steun van mijn vrouw en nu ga ik wel een naam noemen, zonder Natalie zou dit niet mogelijk geweest zijn. Merci maatje.”