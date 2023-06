Stad Kortrijk huldigt 450 sportkampioenen

Elk jaar huldigt Stad Kortrijk verdienstelijke sportkampioenen uit verscheidene sporttakken. Schepen van Sport Wouter Allijns ontving hen op het stadhuis.

Traditiegetrouw huldigt Stad Kortrijk jaarlijks de Kortrijkse Provinciale, Vlaamse en Belgische kampioenen op het stadhuis: dit jaar goed voor 450 atleten. Gastheer was schepen van Sport Wouter Allijns (Team Burgemeester). De huldiging had plaats in de Gotische zaal van het stadhuis. Alle kampioenen werden per discipline/club naar voor gevraagd voor het ontvangen van de felicitaties van de schepen en het ontvangen van een handdoek en gadget. Na de huldiging werd traditiegetrouw een groepsfoto gemaakt van alle kampioenen. Zij traden aan in de disciplines basketbal, handbal, hockey, voetbal, volleybal en waterpolo.

Overzicht gehuldigde ploegen

De gehuldigde ploegen zijn bij basketbal Olympos Marke U12 gemengd, U16 Jongens niveau 3 REEKS R2 B, Kortrijk Spurs Basket MU14B meisjes, U16 en Heren A. Bij handbal Apolloon Spurs J14. Bij Hockey is dat Saint-Georges Hockey CluB U8 B1, U9 Boys, U10 G, U12 G2 en U16 Boys. Voetbal werd vertegenwoordigd door KFC Marke U10, U15, U17 en 1E fanion A en Studax KVK en bij VK Wikings Kortrijk U12, U13, U15 en U1 en verder KdNS Ladies Heule, KRC Bissegem U21 en Reserven A.. Bij volleybal waren Bidavo U11, Bidavo Promo, Mardavo U11 en VT Marke-Webis Wevelgem present. Waterpolo tenslotte werd vertegenwoordigd door KWK Spurs Waterpolo U11.