Stad geeft subsidie voor nieuwe loods roeiclub KRNSO

Het stadsbestuur kent een subsidie van 50.000 euro toe aan KRNSO voor de bouw van een nieuwe loods aan de Prins Albertlaan. De bouw start dit najaar.

KRNSO is een bloeiende club met 220 leden. Ze hebben hun clubgebouw aan de Prins Albertlaan, op de grens met Bredene en zijn bekend van onder meer de walvissloepenrace. Er zijn een 100-tal roeiers met licentie en plaats te kort om alle boten te leggen. Voorzitter Guy Vansteenkiste: “We zullen naast het clubgebouw een nieuwe loods bouwen op onze grond. Daarin zal plaats zijn voor een 50-tal boten, voornamelijk de kleine boten, skiffs, van de jongere sporters. In de loods komen ook boten die op zee gebruikt worden voor de nieuwe Olympische discipline ‘beach sprint rowing’.”

Schepen Björn Anseeuw (N-VA) heeft vertrouwen. “Dit is een club met draagkracht die eerder ook al bewezen heeft dat ze met onze steun een clubgebouw kunnen zetten. Ook voor dit gebouw zullen ze zelf nog bijdragen.” De totale kostprijs wordt geraamd op 120.000 euro, de club start de werken na de walvissloepenrace van augustus. Er zal in verschillende fases gewerkt worden en begin 2024 zal de loods al in gebruik genomen kunnen worden.