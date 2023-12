St.-Rita Trappers huldigt kampioenen en telt af naar jubileumjaar

Wielerclub St.-Rita Trappers vierde de kampioenen van het voorbije jaar in feestzaal Carina in Moerkerke. In de A-ploeg is Tim Maenhout algemeen kampioen, Gilian Vereecke kampioen van de zondagritten en Wouter Moeraert kampioen woensdag. In de B-ploeg is Anje Vermote algemeen kampioen, Chris Debeuf zondag kampioen en Daniël Bisschop woensdagkampioen. De St.-Rita Trappers kijken al uit naar volgend jaar om het dertigjarig bestaan van de club met nu negentig leden te vieren. Naar aanleiding daarvan zal er in april een buitenlandse fietsreis naar Mojacar gemaakt worden. En er komt ook een nieuwe fietstenue voor de komende vier jaar. (PDV/foto Tineke’s Photography)