Squashclubs Roeselare en Kortrijk slaan handen in elkaar en fuseren: “Op alle nationale niveaus een team in competitie”

De squashclubs uit Roeselare en Kortrijk gaan voortaan als een fusieteam door het leven. Ze hopen hun werking verder te optimaliseren en de jeugd te lanceren in deze sport. Squashclub Vision 21 is de naam van de fusieclub en tegelijk ook de locatie van waaruit de vereniging opereert.

Een grote fusie in het West-Vlaamse squash is een feit. Squash aan de Leie, dat trainde en speelde in De Kaai in Kortrijk, gaat een alliantie aan met Vision 21 Roeselare. Peter Daschot, beroepshalve werkzaam bij vzw Kerckstede in Oostnieuwkerke, maakt mee de overstap vanuit Kortrijk en stond ons te woord. “We hebben een goed werkend bestuur, maar nog geen voorzitter. We staan allemaal op gelijke voet”, lacht hij breed. Roeselarenaar Lowie Delbeke is de link die ervoor zorgde dat de clubs toenadering zochten. “Lowie speelde al bij ons in Kortrijk. En de squashwereld is niet zo groot. Onze besturen zijn samengesmolten en we verhuizen de hele werking naar Roeselare. Wij hadden nog een 60-tal leden, Roeselare een 30-tal. Er is wat uitval natuurlijk, maar in totaal zitten we nu toch op 75 tot 80 spelers. Jeugd, seniores en recreatieve spelers. Maar de bedoeling is om dat aantal nog hoger te krijgen, ook al door de jeugdwerking te intensifiëren.”

Krachten bundelen

De twee traditieclubs in onze provincie bundelen nu de krachten, ze krijgen daarbij ook de ondersteuning van Steve Schrauwen en zijn Vision 21-equipe. “We komen met onze nieuwe club nu uit op alle niveaus van onze nationale competitie. We hebben een team in eredivisie, maar ook in iedere reeks van eerste tot vierde nationale. In eredivisie proberen we eerst de play-offs te halen. Een finale zou daarna mooi zijn, maar daar moeten we toch opboksen tegen ploegen met andere budgetten. Twee jaar geleden slaagden we er met Kortrijk in om met vier ploegen kampioen te spelen, het zou mooi zijn om dat huzarenstukje ooit te herhalen.”

“Squash wordt wel eens omschreven als fysiek schaken” (Peter Daschot)

De competitie is ondertussen al sinds begin september begonnen. “Naast de interclubcompetitie, waar je telkens met vier spelers aantreedt, zijn er natuurlijk ook nog de individuele tornooien, zoals het Belgisch kampioenschap. Komend weekend is er trouwens het regionaal kampioenschap voor Oost- en West-Vlaanderen en wij zijn gastheer. Vanaf 9.30 uur zul je hier kunnen genieten van topsquash, we hebben een volledige tabel met A-spelers. De toegang is gratis, wie al eens wil komen proeven van de sport kan dat dus zaterdag. Maar ook op de trainingen kun je een kijkje komen nemen. Op maandagavond en zaterdagnamiddag wordt hier getraind, we hebben vier velden ter beschikking.”

Wie zich aangesproken voelt, moet niet terugschrikken voor de moeilijkheidsgraad van de sport. “Als je een paar lessen volgt, ben je vertrokken. Je kunt het niveau aanpassen door een andere bal te gebruiken. Van beginners tot gevorderden. Het is gewoon een toffe sport, die vaak omschreven wordt als ‘fysiek schaken’. Je moet technisch goed zijn, tactisch inzicht hebben en het is ook een sport waarbij je heel wat calorieën verbrandt.” Ondertussen deed padel ook zijn intrede. “In coronaperiode zijn er natuurlijk wel wat van onze squashers ook van padel gaan proeven. Maar squash is toch wat intensiever. Hier bij Vision 21 kun je ook een ‘racketabonnement’ nemen, dan kun je zowel squash als padel spelen.”

Veel talent

In de nieuwe club loopt ook heel wat talent rond. “Met Thimi Christiaens en Lowie Delbeke hebben we nog altijd de nummer 2 en 3 van België in de rangen, ook Imen Tack behoort tot de top 20 en met Jeroen Vyncke en Marat Benoit, die laatste was de jongste A-speler ooit, hebben we twee talenten in huis.”

“Op vrijdagavond wordt onze interclubcompetitie gespeeld. Op de site van de VSF kun je altijd checken wanneer we hier aan het werk zijn. We hebben met al onze teams de ambitie om in de bovenste helft van de rangschikking te spelen. We willen ook voortbouwen aan de club en talenten puren uit onze jeugdwerking”, besluit Peter Daschot.