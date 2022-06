Sportgroep Vaste Vuist viert 100ste verjaardag met driedaags feest: “Iedereen welkom op ons jubileum”

VZW Sportgroep Vaste Vuist Lauwe bestaat 100 jaar en dit moet uiteraard uitbundig gevierd worden. Tijdens het weekend van 24 tot 26 juni presenteert deze jarige sportclub een rijkgevuld programma voor zowel jong als oud.

Toen de club 100 jaar geleden het levenslicht zag, was deze uitsluitend toegankelijk voor turners. “Het was in die tijd zelf niet toegestaan dat er dames in de turnclub zaten. Gelukkig kwam daar 50 jaar geleden verandering in. Vandaag mogen we zelf met trots meer vrouwen tellen dan mannen”, legt voorzitter Dries Defossez uit.

Vandaag herbergt Sportgroep De Vaste Vuist met gemak méér dan 2.000 leden. “Er is inderdaad al veel veranderd, en dan vooral sinds Joris Lauwers voorzitter werd. Vandaag kun je hier bij ons alle gymnastiekvarianten volgen, alsook vele dansvormen. We geven ook allerlei balsporten, zoals basket, minivoetbal, volleybal… Ook fietsen kun je hier volgen en uitoefenen”, vertelt Dries.

Sinds vier jaar pronkt de sporthal met hun nieuwe accommodatie. “Deze opening hebben we toen ook in een feestje gegoten met onder ander een rebranding met een eigen Vaste Vuist bier, genaamd Geef moa Buzzebier, en een nieuwe mascotte. We hebben dan vooral alle trainers en medewerkers in de bloemetjes gezet. Maar nu gaan we voor een groots knalweekend!” aldus Dries.

De tentoonstelling over 100 jaar Vaste Vuist die in Sporthal geëxposeerd wordt, is intussen al in volle gang en ook verlengd tot eind juni. “Op 24 juni start onze eerste feestdag met tal van optredens in de feesttent. Om 19 uur starten we voor onze kleinste spruiten met De Ketnetband. Daarna wordt het genieten van muziek door DJ Benmaddy, Omdat het kan soundsystem ft. Average Rob, DJ Lex en afsluiter DJ Sven Ornelis”, weet Dries.

Tornooien

Zaterdag zijn er allerlei toernooien gepland. “We voorzien een kubbtornooi, een volleybaltornooi, een voetbaltornooi, een basketbaltornooi, petanqueclubtornooi, alsook een kinderdorp met survivalparcours en een kinderboerderij. Ons grote gymgala zal plaatsvinden om 16.30 uur en om 18.30 uur. We sluiten deze dag muzikaal af met een optreden van de coverband Lowbudget en met de meidengroep Les Copines, waarin we duidelijk Isabelle A zullen herkennen”, zegt Dries.

Op zondag kun je om 7.30 uur al sportief de dag instappen met een leuke wandeltocht van 6 of 12 km. “Daarna hebben we nog work-outs en yoga, Spel zonder Grenzen, apero work-out, race met telegeleide autootjes… Qua optredens bieden we het koor Lauwe ‘t Zinkt, Freddy Desmedt & Friends, de Harmonie van Lauwe en een Clipdance-spektakel. Er zullen heel het weekend niet alleen foodtrucks staan, maar zondagmiddag is er ook een heuse barbecue voorzien”, weet Dries.

Als kers op de taart is er rond 18 uur nog een ballonvaart met een glaasje bubbels aan boord.

Gratis toegang

Toegang tot dit feestweekend is geheel gratis. “Voor sommig zaken moet je vooraf ingeschreven zijn. Voor het gymgala en de barbecue zijn er tickets te koop. “We zullen jullie met een tweehonderdtal vrijwilligers drie dagen optimaal verwennen, dus bij deze, iedereen welkom op ons jubileum”, besluit Dries.

(NV)