Sportgroep Vaste Vuist Lauwe duikt natuur in met derde Buzzewandeling

Op zondag 3 september organiseert Sportgroep Vaste Vuist Lauwe opnieuw zijn meer dan genietbare Buzzewandeling. “Het is intussen al onze derde editie die meer en meer gesmaakt wordt bij de wandelliefhebbers”, zegt voorzitter Dries Defossez.

De eerste editie mocht deze sportgroep 500 deelnemers tellen en daarna zelfs 600. “Dit jaar hopen we op meer dan 700 participanten. Er is een parcours voor ieders smaak. Men kan kiezen tussen afstanden van 4, 6, 8, 11, 14, 17 of 20 km”, aldus Dries.

Natuurgebieden

De startplaats van de Buzzewandeling is dit jaar wel gewijzigd. “De start en aankomst zijn aan de Feestzaal De Statie,Vrijheidsboomplaats 2 in Lauwe. Zo zitten we al onmiddellijk in de natuur. De wandelroute gaat langs rustige, landelijke wegen en paadjes en door prachtige natuurgebieden zoals Biezeveld, Preshoekbos en de Leieboorden. Alleen de vogels doorbreken er de stilte”, aldus Dries.

Dat er die zondag altijd wel iets te doen is in Groot-Menen, schrikt de voorzitter niet af. “We hebben dit altijd georganiseerd op de eerste zondag van september, los van wat er nog allemaal te doen valt die dag. Ons deelnemersclubje groeit zienderogen, wat dus moet betekenen dat de liefhebbers dik tevreden zijn met ons uitgestippeld parcours”, vertelt Dries.

Wandelsport Vlaanderen

Buzzewandeling Vaste Vuist staat nu ook al tussen de vaste wandelingen van Wandelsport Vlaanderen. “We werken graag samen met deze topclub. Wijzelf hier, bij Vaste Vuist Lauwe, hebben ook nog een vaste wandelclub waar we elke zondag met 50 leden de baan op gaan voor een goeie 12 kilometer. En elke laatste woensdag van de maand maken we een avondwandeling van tien kilometer”, vertelt Dries.

Op zondag 3 september is iedereen dus welkom. Parkeermogelijkheden zijn er genoeg. “Wie met de auto komt, kan parkeren aan kmo-zone Bramier. Ook met de bus zijn we makkelijk te bereiken via lijn 81 Kortrijk-Marke-Lauwe-Rekkem-Menen. En er is een fietsenparking voorzien aan de start. Er is dus geen reden om niet mee te wandelen”, lacht Dries. (NV)