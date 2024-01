Splenterbomme trapt feestjaar op gang

De Splenterbomme houdt vanavond zijn jaarlijks bal in de St. Amand. Meteen ook het startschot voor een carnavalsjaar vol feestelijke activiteiten, want De Splenterbomme bestaat vijftig jaar.

“In ’73 stelde Daniel Declerck zich kandidaat als prins, en hoewel hij het dat jaar niet is geworden, zag in de nasleep ervan wel onze carnavalsvereniging het levenslicht”, vertelt Fangio Benoot (44), al vijftien jaar voorzitter van de carnavalsvereniging. De Splenterbomme schoot begin ’74 officieel uit de startblokken in de Willem Tell, en een paar jaar later werd Daniel Declerck alsnog verkozen tot eerste prins van de vereniging. In die vijftig jaar leverde De Splenterbomme vier prinsen af, en daar komt er straks misschien nog eentje bij. “We richten onze pijlen tijdens dit jubileumjaar sowieso op meerdere titels, met een seniorenprinsenpaar en als kers op de taart misschien ook een prins carnaval. We gaan kortom voor niet minder dan een topjaar”, zegt uittredend prins Killian Massez. Zijn voorzitter is het daar roerend mee eens. “We hebben sowieso besloten om eens goed zot te doen.” Het logo van De Splenterbomme – een zeemeerminnetje op een bom – zal dit jaar centraal staan in de stoet. “En waar onze naam vandaan komt? Net in de periode dat onze vereniging ontstaan is, werd er op het strand een bom tot ontploffing gebracht”, besluit Fangio. De vereniging liet voor de gelegenheid ook een feestelijk biertje brouwen: het Bommeke. Dat kan besteld worden bij Killian Massez op het nummer 0493 11 80 95

(WK)