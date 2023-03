Speleologen hangen veilig aan de touwen in beschermde oude Oostends watertoren

De Oostendse speleoclub Cascade opende vanmorgen haar touwenparcours in de beschermde en gerenoveerde oude watertoren aan Mercatorlaan 1. Geen lintjesgeknip of officiële toespraken maar een gastvrije uitnodiging naar de ander clubs van de Vlaamse Vereniging van Speleolie om het parcours uit te testen.

En zo zijn er de collega-speleologen uit Antwerpen, Gent, kortrijk en de Kempen. “Met onze 76 actieve leden zijn we de grootste en actiefste club in Vlaanderen”, zegt de gehelmde en fiere stichtend voorzitter van Cascade Dirk Deroo. “35 jaar geleden zijn we beginnen met een touwenparcours in de Van Glabbekeschool in 2001 konden we terecht in het sportcentrum ‘De Spuikom’. Dankzij de stad en haar sportdienst kunnen we voortaan oefenen in deze oude watertoren.”

Uniek in Vlaanderen

Immers de watertoren resorteert nu onder de sportinfrastructuur van de stad. Langs de hoge bakstenen muur hangen zo’n 1200 meter lopende touwen bevestigd aan 360 fractiepunten. “Een ideaal oefenparcours omdat dilettanten hier met de ruime lichtinval alle klim- en daalmanoeuvres veilig en onder begeleiding kunnen uitvoeren. Bij onze grotbezoeken met nauwe donkere gangen en ‘putten’ tot soms 50 meter diep, zien we vaak niets of weinig van het parcours, dus zo’n opleidingscentrum, uniek in Vlaanderen, is een grote luxe”, zegt Kris Carlier, een geoefend speleoloog en trainer en coördinator bij avanza Oostende Westkust.

Geïnteresseerde beginners kunnen altijd in de toren terecht elke eerste maandag van de maand van 19 tot 21.30 uur.

Meer info www.speleocascade.be (ML)