Speciale foto-gaten in omheining luchthaven Oostende voor vliegtuigspotters: “Op zoek naar dé ultieme foto”

De spotters op de luchthaven van Oostende hebben vanaf nu beter zicht op de vliegtuigen. Op vijf plekken in de omheining rond het vliegveld zijn speciale gaten gemaakt waar ze hun cameralens door kunnen steken. De gaten werden aangebracht op locaties waar de vliegtuigen het best te zien zijn.

Luc Van Belleghem is een 47-jarige ambtenaar bij de Groendienst van Leffinge-Middelkerke. Hij heeft de passie voor het spotten van vliegtuigen te danken aan zijn vader, Daniël, die als seingever op de luchthaven werkte.

“Ik was van jongs af aan gepassioneerd door vliegtuigen en de activiteit op de luchthaven”, vertelt Luc. “Mijn broer, Ronny, heeft ook die passie overgeërfd. Hij werkt bij NHV, Noordzee Helikopters Vlaanderen. Van hem heb ik het spotten geleerd. Ik blijf geobsedeerd door die indrukwekkende toestellen die kunnen vliegen. Zelf heb ik nog maar weinig gevlogen. Vijf jaar geleden reisde ik wel naar Sint-Maarten, waar de vliegtuigen heel laag over het strand vliegen en waar je exclusieve beelden kunt schieten. Het spotten is een hobby, die me nu al meer dan 20 jaar begeestert. Ik woon in Leffinge en Oostende is mijn basisstek.”

“Ik ben ook actief in Brussel, Amsterdam, Charles De Gaulle in Parijs, Frankfurt, Zurich en München. Mijn hobby gaat al heel ver, maar sommige collega’s zijn dag en nacht actief! We nemen duizenden foto’s van vliegtuigen die geparkeerd staan op alle mogelijke plaatsen, van toestellen die landen, opstijgen of taxiën”, vervolgt de Leffingenaar.

“Ik heb in 22 jaar spotten een gigantische collectie exclusieve foto’s verzameld. Soms ben ik dagelijks op toer om vliegtuigen te spotten en op de gevoelige plaat vast te leggen. Via de app, via internet, maar ook soms via collega-spotters, worden we op de hoogte gehouden van alles wat leeft en zweeft op en rond de luchthaven.”

“Noordzee Vliegclub heeft de spotters ondertussen ook aanvaard als volwaardige leden en dat is een surplus. Vanop het terras van het nieuw clublokaal, vlak naast de luchthaven, kan je prachtige foto’s schieten. Tijdens de coronaperiode zijn hier militaire vliegtuigen geland van India Air Force, dat was voor ons een buitenkans.

Jean-Claude Van Damme

“Ook privéjets boeien ons. Af en toe vertrekt Jean-Claude Van Damme met zijn privéjet vanuit Oostende. Als spotter is vooral het vliegtuig belangrijk, maar als er een wereldster in zit, pakken we dat graag mee. Ik ben uiteraard nog altijd op zoek naar dé ultieme foto. Voor mij zou dat de Antonov 225 geweest zijn. Hij werd helaas kapot geschoten in Oekraïne zodat het ijdele hoop is geworden. Toen de Concorde overvloog en op Oostende landde, was ik nog te klein. Ik herinner me dat ik het toestel als klein mannetje gezien heb tijdens de Air-Show in Oostende. Ik ben naar Parijs gereden in 2003 toen op luchthaven Charles De Gaulle definitief afscheid werd genomen van de Concorde.”

Op andere luchthavens, zoals in Zurich en in Luxemburg, hadden de spotters gemerkt dat er spottersgaten werden gecreëerd in de omheining rond het vliegveld. “In Zürich staan ze enorm open voor de spotters”, legt Luc uit.

Antonov 124

“In België werd vroeger argwanend gekeken naar de spotters maar uiteindelijk hebben ze ook hier ingezien dat er een goede interactie kan ontstaan tussen de spotters en het luchthavenbeheer. Er werden meer dan tien spottersgaten aangebracht rondom de luchthaven. Landside en Airside kunnen elkaar helpen. We kunnen niet alleen genieten van onze hobby, maar ook nuttig zijn en onregelmatigheden melden.”

“Ik werk nu met een Canon, die prachtfoto’s maakt vanop 400 meter afstand. Ik ben gestart met spotten bij het opkomen van de eerste digitale camera’s en ik heb er in 22 jaar al vier versleten. Ik droom steeds van betere shots. Alles foto’s worden verzameld in mappen, volgens plaats, type en datum. Mijn verzameling is nu al indrukwekkend. De achterruit van mijn auto is versierd met een unieke nachtfoto van de Antonov 124, getrokken in Zürich. Mijn ma heeft hem geschilderd, het doek hangt in haar living! Voor mij is dat heel bijzonder, ik vind elk vliegtuig uniek, een wonder!”

Waardering

Luchthaven Oostende-Brugge waardeert de hobby en het werk van de spotters. “De spotters maken prachtige foto’s van de vliegtuigen en de beweging op de luchthaven. Die foto’s zijn vaak te mooi om niet te delen met het publiek.”

“Om de interactie met de spotters te vergroten, zal de luchthaven daarom elke vrijdag de mooiste foto van de week delen op de sociale mediakanalen. Ook op de Instagrampagina van de luchthaven zullen veel foto’s van spotters te zien zijn.”

