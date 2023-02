Spartastappers openen wandeljaar

Met 1.523 wandelaars hebben ze genoten van de Moezeltocht, ingericht door wandelclub De Spartastappers. Er waren 289 deelnemers uit de eigen club. Drie buitenlandse wandelaars kwamen Ardooie ontdekken.

Christiane Robbesyn en Doma Paudel werden door de organiserende club uitgeloot voor een reis naar de Moezel. De wandeltocht ging door in samenwerking met de vertrouwde wijnboer, Christian, Osterman. Hij was er om aan elke wandelaar een glas Moezelwijn te serveren. Voor de Spartastappers staat er een busreis naar de wandeling van Herne (12 maart) op het programma. De club doet ook mee aan de Urban Walk in eigen gemeente op 4 februari. Het bestuur van de Spartastappers kon rekenen op een team van vrijwilligers die mee instonden voor een puike bediening in de Ark. (foto JM)