Spar gul voor Lichterveldse verenigingen

Tijdens de maand november kon iedere winkelier in de Spar zijn of haar favoriete vereniging in Lichtervelde steunen door een jeton in de daartoe bestemde dozen te steken. Elk jaar kunnen er tien Lichterveldse verenigingen deelnemen. Per aankoopschijf van 30 euro kreeg de klant één jeton, ter waarde van 30 eurocent. Per vereniging geldt een plafond van 500 euro. Iedere deelnemende vereniging behaalde dit bedrag. 20.000 jetons werden uitgedeeld, in totaal werd voor 5.000 euro sponsoring uitgegeven. De deelnemende verenigingen waren Kiekafobee, Chiro, KLJ, KFC Lichtervelde, Ferm, Judoclub, Toneelkring Willen is Kunnen, de Lichterveldse Zwemclub, Dansschool 5678 en Volleyteam Lichtervelde. (JW/foto Kurt)