‘Spaarkas Gilbert’ huldigt kampioenen

Bij ‘Spaarkas Gilbert’ werden de kampioenen van het voorbije jaar gehuldigd. De club, die zijn thuisbasis heeft in Café Gilbert in de Engelstraat, telt 86 leden en is springlevend. Bij de heren was Timothy Albracht dit jaar de beste spaarder, bij de dames was de hoofdprijs voor Nancy Vandendriessche. Op foto zien we lokaalhoudster Carne Defloo en de bestuursleden Ronny Tierrenteyn, Norbert Bonny, Dirk Dupont en Jessy Van Spranghe. Nieuwe leden zijn uiteraard steeds van harte welkom in Café Gibert. (GC/foto Coghe)