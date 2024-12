Onlangs vond in brasserie Sublime de kampioenenviering plaats van de Soubrykaarters. Guido Vermander kroonde zich tot kampioen voor Marc Dubois en Frans Manhaeve. Hij wint zijn gewicht in aantal doosjes Soubry. De rode lantaarn staat een jaartje bij Luc Dewitte op de schouw. Het volgend seizoen start op vrijdag 10 januari om 19.30 uur in de cafetaria van tennisclub Rista, de thuisbasis van de kaartclub. (gf)