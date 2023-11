Soroptimistclub viert jubileum met optreden Kommil Foo

De 20ste verjaardag van Soroptimistclub Eeklo-Meetjesland gaat niet onopgemerkt voorbij. Voor haar jubileumviering haalt de serviceclub op dinsdagavond 21 november Kommil Foo naar Adegem. “We geven dan ook het startschot voor onze geweldpreventiecampagne”, klinkt het bij duovoorzitters Peggy Van Hecke en Isabelle Colpaert.

Sinds 2003 zetten de dames van Soroptimistclub Eeklo-Meetjesland zich in voor één groot gemeenschappelijk doel: ‘De verbetering van de levensomstandigheden en de status van vrouwen en meisjes’. “Al twintig jaar komen we maandelijks samen om ideeën uit te wisselen en steunacties op te zetten voor specifieke sociale projecten, zowel lokaal als internationaal. Op die manier strijden we samen tegen onrecht en streven we naar werkelijke emancipatie en gelijkheid”, klinkt het Soroptimistclub Eeklo-Meetjesland, die op 21 november vanaf 19 uur in Den Hoogen Pad haar twintigste verjaardag viert.

“Naast een optreden van Kommil Foo lanceren we die avond ook onze jaarlijkse geweldpreventiecampagne Read the Signs”, vertelt Isabelle Colpaert. “Dit in aanloop naar de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen op 25 november. Ook deze keer wordt er gefocust op het herkennen van tekenen van geweld.” “Waarschuwingssignalen van geweld worden nog te vaak genegeerd of verkeerd begrepen”, vult Peggy Van Hecke aan. “Tot 10 december zullen de bussen van de Lijn en TEC bestickerd zijn met onze preventieboodschap. Ten slotte werken we, om onze boodschap bij de jeugd te verspreiden, ook samen met verschillende Meetjeslandse scholen”, klinkt het bij Soroptimistclub Eeklo-Meetjesland.

Kaartjes voor de jubileumviering met optreden van Kommil Foo kosten 36 euro (enkel voorstelling) of 60 euro (voorstelling + receptie). Van elke verkochte kaart gaat er 11 euro naar sociale doelen. (MIWI)

Tickets bestellen kan op www.ticketsgent.be, via pvh@coraf.be en isacol65@gmail.com, via 0488 87 92 11 en 0477 55 93 42. Ook meer info op de Facebookpagina ‘Soroptimist club Eeklo-Meetjesland’.