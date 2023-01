Soroptimist Knokke-Oostkust verwelkomt nieuw voorzittersduo

Soroptimist club Knokke-Oostkust had alle redenen om feest te vieren. Niet alleen werd de voorzittersfakkel doorgegeven, ook mocht de club vijf nieuwe leden welkom heten, dit alles in een gezellige kerstsfeer.

Sedert 1 januari is het voorzittersduo Fabienne Maes en Anita Harrewyn enthousiast aan de slag gegaan om de komende twee jaar de club verder uit te bouwen, bestaande en nieuwe projecten vorm te geven en activiteiten te organiseren, dit alles in de visie van Soroptimist International. Er werd alvast een gevarieerd programma uitgewerkt voor 2023.

Het voorzittersduo staat ook voor enkele uitdagingen: er is de organisatie van de zevenhoeksvergadering van West-Vlaamse clubs en in 2024 viert de club haar 50-jarig bestaan!

Afscheid van Claire

Uiteraard werd uittredend voorzitster Claire Blondeel uitvoerig bedankt voor haar inzet en enthousiasme voor de club. Claire werd lid van de club in 1980 en zette steeds haar beste beentje voor. Ze was ook jarenlang betrokken in het bestuur om dan op 1 oktober 2020 voorzitter te worden.

Helaas gooide de pandemie roet in het eten voor het clubleven. Desondanks wist ze een aantal mooie projecten uit te werken: ’t Schap, hulp aan de slachtoffers van de watersnood in Wallonië en aan de Oekraïense vluchtelingen, om er maar enkele te noemen. De nieuwe voorzitters kunnen uiteraard verder rekenen op de hulp en het enthousiasme van Claire en van alle clubleden.

Nieuwe Sorops

Soroptimist Knokke-Oostkust verwelkomde ook vijf nieuwe leden. Zij mogen zich nu Sorop noemen. Elk vanuit hun professionele achtergrond en sociale bewogenheid willen ze hun steentje bijdragen aan de thema’s van Soroptimist International: onderwijs, duurzame ontwikkeling, geweld tegen vrouwen, gezondheid, financiële zelfredzaamheid, studiebeurzen en mentoring.

Ze trachten dit te bereiken door gerichte acties en projecten te kiezen op lokaal en (inter)nationaal niveau. Ze steken ook zelf de handen uit de mouwen om mee te helpen en houden op die manier nauw contact met de projecten die ze steunen.

Soroptimist International is een wereldwijde serviceclub van vrouwen die professioneel actief (geweest) zijn. Wereldwijd proberen ze de levensomstandigheden van vrouwen en meisjes te verbeteren. Samen ‘empoweren’ ze vrouwen tot zelfredzaamheid.