Soroptimist Club Ieper viert 40 jaar: “Groep actieve vriendinnen met hart op juiste plaats”

Op 1 oktober was het precies 40 jaar geleden dat Club Soroptimist International Ieper werd opgericht. De club tracht de doelstellingen van Soroptimist te realiseren. “We willen de levensomstandigheden en de status van vrouwen en meisjes verbeteren, ondersteunen en versterken op sociaaleconomisch vlak, qua gezondheid, onderwijs en opleiding, strijd tegen armoede, stop geweld tegen vrouwen, en meer”, aldus voorzitter Jo De Sutter.

“Het begon in 1983 toen 12 leden onze club oprichtten. Momenteel zijn we met 46 leden, waarvan nog steeds vijf van de oorspronkelijk stichtende leden in onze club lid zijn. We zijn een dynamische club en breiden de laatste jaren uit met veel jonge leden zodat de continuïteit gegarandeerd blijft. Het engagement is groot, de Sorop-spirit zit ingebakken in ons dagelijks leven.”

“We beseffen dat er veel te doen valt rond de rechten van de vrouw en meisjes, ook in onze stad. Elk jaar organiseren we een fundraising activiteit. Met de opbrengst kunnen we goede doelen steunen. Een traditie in onze club is in de week rond 8 maart naar aanleiding van de internationale vrouwendag waar we onze signature dish ‘high tea’ serveren in het cafetaria van het Jan Yperman Ziekenhuis.”

Tal van activiteiten

“De samenwerking met de Stad Ieper en met andere serviceclubs getuigt van een wederzijds begrip en ondersteuning. Zo komen wij geregeld langs in de nieuwe soep bar ‘Soeperheroes’ en steunen ook zo het initiatief in samenwerking met De Lovie, Vondels, Westlandia en Stad Ieper. In 2012 werd het ‘orgaandonatie project – ik geef je mijn hart’ opgestart, waarbij in samenwerking met de stad Ieper, er meer dan 650 registraties voor orgaandonatie werden opgetekend.”

“We zitten niet stil, er is nog veel te doen, we hebben al mooie dingen gerealiseerd, maar het stopt nooit”

“Jaarlijks wordt nog steeds door enkele leden van onze club in de scholen van de stad Ieper een informatie namiddag en sensibiliseringscampagne gehouden met getuigenissen van patiënten. Sinds een 10-tal jaar voeren we jaarlijks de bekende sensibiliseringscampagne ‘Orange the world’, wapperen de oranje vlaggen op de invalswegen en wordt de Rijselpoort oranje gekleurd. Rond dit thema zorgden we vorig jaar voor ondersteuning bij de opstart van het zorgcentrum voor seksueel geweld in Roeselare AZ Delta en worden er nu in scholen informatie- en lespakketten rondgedeeld en infodagen georganiseerd.”

Verwendagen

“Jaarlijks zijn we ook vrijwilliger om met de actie Kom op Tegen kanker plantjes te verkopen. Medewerkers van Soroptimisten zijn wekelijks aan het werk bij de voedselbank en TeJo. Sinds een 10-tal jaar steunen we de oncologie afdeling van het JYZ en zorgen voor een verwenbeurt voor vrouwen die chemotherapie krijgen. Gedurende vele jaren steunden we de voedselbank met kerstmaaltijden, idem voor vzw Matthijs, welzijnsschakel Te Goare, CAW in Ieper, De Wervel, Ons Tehuis, De Lovie, internaat De Ast, project ‘Nesten’ en kunstproject ‘t Schildpad in Poperinge ter sensibilisering van zelfmoordpreventie. We hielpen Moeders voor Vrede met de opvang van Afghaanse en Oekraïense vluchtelingen.”

Blijven vechten

“Sinds vorig jaar steunen we het nieuwe project ‘Goed Geregeld’, gestart door Lisa Clarisse, in alle GO! Scholen, en voorzien we gratis maandverbanden en tampons om menstruatie-armoede tegen te gaan. Tot slot werd vorig jaar voor het eerst in Het Perron een groots STEM-event georganiseerd om meer meisjes te laten kiezen voor de wetenschappen en wiskunde, technologie en engineering richtingen in het middelbaar. We zitten niet stil, er is nog veel te doen, we hebben al mooie dingen gerealiseerd, maar het stopt nooit. Elke dag merken we dat we moeten blijven vechten voor de rechten van de vrouw. Het volgende lokale project is de aanpak van de ‘lege boterhamdozen’, samen met andere serviceclubs”, besluit Jo De Sutter.