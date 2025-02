Socioculturele vereniging VIEF-Zwevegem huldigt kampioenen

De socioculturele vereniging VIEF-Zwevegem huldigde haar kampioenen tijdens de algemene vergadering met een feestelijke hutsepot. Bij de kaarters ging de titel naar Bea Vantieghem. Paul De Burme werd tweede en Jacques Delrue derde. Naast het leggen van een kaartje, spelen ze er ook gezelschapsspelen. In de Rummikub ging de eerste plaats naar Roeland Valcke. Hilde Depraetere was de beste in het UNO spelen en Gorgonie Devos was de primus bij de teerlingbak. Elke maand is er een kaartnamiddag, behalve in de zomermaanden. Wie wil aansluiten kan het best contact opnemen met voorzitter Johan Blomme via marianne.jo@bovore.be. (GJZ/foto GJZ)