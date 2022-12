Socio-culturele duizendpoot Erik Vantomme krijgt trofee De Denker: “Met dank aan al wie me hielp te doen wat ik deed”

Het Roeselaarse culturele genootschap De Denker stak de stadsgrenzen over om de tweejaarlijkse trofee dit keer in Izegem te overhandigen. Laureaat is immers Erik Vantomme (77), Roeselarenaar maar ook en vooral in Izegem sinds jaar en dag onbaatzuchtig aan het werk op socio-cultureel vlak.

“Je bent letterlijk en figuurlijk gestrikt (Erik draagt altijd een strikje, red.) door heel wat organisaties en je zet je in voor heel wat sociale en culturele verenigingen en activiteiten”, sprak Izegems schepen van Cultuur Kurt Himpe op de uitreiking van De Denker. “Vroeger als medewerker van de stad Izegem en sinds heel wat jaren als vrijwilliger. Door die inzet maak je de wereld alvast wat beter. Die inzet concentreert zich niet alleen in Izegem, het gaat ook veel ruimer.”

Wat volgde was een opsomming van een rist activiteiten en organisaties waarbij Erik Vantomme betrokken was en is. Van het Herfstmuziekfestival en de Stichting Herman Roelstraete, over de Kinder- en Jeugdjury – nu de Leesjury – tot de Werkgroep Beeldende Kunst. Muziek, boeken en kunst zijn de vitaminen die hem jong houden. Ook zette of zet hij zich al jarenlang in voor de Izegemse Boekenbeurs, tientallen kunsttentoonstellingen die onder zijn toeziend oog vorm krijgen en honderden pagina’s verslagen en werkplannen die hij al schreef want in heel wat vergaderingen is hij ook secretaris zoals bijvoorbeeld in het Izegemse 11 julicomité. Hij ontbreekt ook niet op het internationale vlak, want de Izegemse partnersteden krijgen vaak bezoek van hem in één of andere hoedanigheid.

“Maar jouw inzet beperkt zich niet tot muziek, boeken en kunst. Ook de senioren en meer specifiek het Regionaal Platform Ouderenbeleidsparticipatie Roeselare-Tielt kan op jouw inzet rekenen en die sociale insteek in jouw vrijwilligerswerk is dan ook een constante. Denken we maar aan Televestiaire, ’t Koeterke, De Schakel, het CAW… Die inzet maakt de wereld voor veel mensen wat beter”, besloot de schepen.

In de bres voor anderen

Ook bij De Denker fronsten ze de wenkbrauwen bij het zien van zoveel inzet. “Toen onze bestuursleden voor de huidige trofee kandidaten mochten voorstellen, werd de naam van Erik Vantomme naar voor geschoven en dit wegens zijn inzet in Roeselare voor Televestiaire”, schetst Stefaan Bogaerts van De Denker. “Toen ons opzoekwerk naar zijn verdere verdiensten startte, kwamen we niet alleen in Roeselare terecht maar leidde dit ons ook naar Izegem waar hij nog altijd een vertrouwd stadsbeeld is, inderdaad met zijn onafscheidelijk strikje. Erik heeft ook in Izegem zeker zijn strepen verdiend vandaar dat we als culturele genootschap bij zijn dat we hier onze ‘Denker’ mogen uitreiken aan Erik.

Burgemeester Bert Maertens heeft ook altijd het strikje geweten van Erik. “En zijn eeuwige Mercedes”, knipoogde hij. Maar bovenal herinnert de burgemeester Erik als iemand die altijd in de bres springt voor wie zijn hulp kan gebruiken en alle goede doelen waar hij bekend voor staat.

De laureaat zelf werd emotioneel van zoveel lof, vooral toen hij vrouw en kinderen bedankte voor de ruimte die ze hem lieten te doen wat hij deed. “Ik ben inderdaad veel afwezig geweest thuis, maar ik heb altijd het geluk gehad dat ik mensen om me heen had die me steunden. Dat maakt dat ik hier vandaag sta.” (MI)