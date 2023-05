Sociaal-culturele vereniging VIEF Kuurne viert 30-jarig bestaan: “We draaien weer op volle toeren”

Vief Kuurne is een sociaal-culturele vereniging van en voor 60-plussers. Vief staat voor actief, levendig, kras en pittig. Net dat stralen zij uit als vereniging. Het is een sterk uitgebouwde seniorenvereniging waarbij elkaar ontmoeten, cultuur en levenslang leren centraal staan.

Op maandag 8 mei vierde Vief Kuurne haar 30-jarig bestaan. “In het kader van de viering van 900 jaar Kuurne, zijn we fier dat wij ook een stukje hebben meegewerkt om het Kuurnse verenigingsleven draaiende te houden”, begint Christine Vandekerkhove (78) haar speech. Christine is al elf jaar voorzitter van Vief Kuurne. “In een periode van 30 jaar kan veel gebeuren. In 1993 werd vanuit de Kuurnse VLD een eigen seniorenwerking opgestart. In die periode was het brugpensioen nog volop in voege en zocht men naar bezigheden om deze jong gepensioneerden actief te houden.”

Picon

“De eerste officiële activiteit ging door op maandag 20 september 1993 in de Middenstand op het Marktplein in Kuurne, met een show van Paul Bruna. Deze eerste bijeenkomst was een succes en werd bijgewoond door 160 aanwezigen.” Het toenmalig bestuur bestond uit voorzitter Lucien Vandewiele en Etienne Vereecke, Denise Dekiere, Laurette Stadsbader, Fernand Vanhauwaert, Rosa Glas, Nora Couvreur en Roger Vereecke. “In de loop der jaren kwamen er nieuwe bestuursleden ons vervoegen, maar moesten wij ook afscheid nemen van velen. Al deze mensen hebben ervoor gezorgd dat er ieder jaar een fijn programma werd gepresenteerd met een afwisseling van muziek, voordrachten en reizen. De oudere leden zullen zich zeker nog de legendarische reizen naar Frankrijk herinneren met drie autobussen, met koelboxen met zelfgemaakte picon en ander lekkers. Ergens aan de rand van een bos werden dan de stoelen uitgeladen en de glazen gevuld”, gaat Christine enthousiast verder.

“We zijn fier dat we deze dag mogen vieren, daarom wil ik de hele bestuursploeg bedanken”

“Eind 2000 gaf Lucien Vandewiele zijn ontslag en werd hij opgevolgd door Roger Handekyn. Toen Roger in 2012 verhuisde naar Brugge, vroeg hij mij om hem op te volgen. Ik was toen wel de jongste van de groep en hij stond voor mijn deur met een grote doos en een valies vol dossiers. Ik heb het mij nog niet beklaagd en doe het nog graag”, lacht Christine. Door de veranderde tijden gaven de mensen de voorkeur aan ontspannende muziek en werden er minder voordrachten gebracht. In 2016 werd gekozen voor een nieuwe naam. In die periode gingen alle organisaties over naar namen van letterwoorden, maar Vief is geen letterwoord. De naam geeft weer dat senioren nog steeds actief, veerkrachtig en levendig zijn. Of zoals in het dialect wordt gezegd Vievig. “Zoals waarschijnlijk alle verenigen hebben wij door de coronaperikelen, drie moeilijke jaren gehad, maar dankzij een solide basis en vooral de trouw van onze leden kunnen we stilaan weer op volle toeren draaien”, vervolgt voorzitter Christine Vandekerkhove. “Vandaag zijn we fier dat wij deze dag mogen vieren, daarvoor wil ik toch wel onze volledige bestuursploeg bedanken voor hun steun en hulp heel het jaar door: ondervoorzitter Frans Decoutere, Jenny Leenknecht, Rika Vyncke, Jacques Vanhaverbeke (verantwoordelijk voor de kaartersclub), Lydia Delchambre, Eric Meuleman, Gerda Vandenberghe (verantwoordelijke voor de petanqueclub).”

1 uit de 1.000

Ook burgemeester Francis Benoit nam even het woord: “Vandaag mag ik namens het gemeentebestuur de felicitaties aanbieden aan de leden en aan het bestuur van Vief Kuurne voor hun 30-jarig bestaan. Mijn oprechte felicitaties gaan ook naar voorzitter Christine Vandekerkhove, een klasse dame vol positivisme, die ook als ze zelf door moeilijke tijden gaat, altijd vol hoop en enthousiasme zich blijft engageren uit liefde voor iedereen. Het is een dame waar je altijd op kan op rekenen. 1 uit 1.000!”