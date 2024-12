Snooker Pocket pakt uit met de grootste quiz

Voor het vijfde jaar op rij pakt Dominique Vanhonacker (foto) van Snooker Pocket tijdens de eindejaarsperiode met ‘De Grootste Quiz’ uit. “Er zijn 500 vragen voorzien”, verduidelijkt Dominique. “De meest diverse domeinen en onderwerpen komen er in aan bod. Op dinsdag 24 december krijgen alle deelnemers per mail een presentatie met de 500 vragen en een antwoordblad toegestuurd. Iedereen mag gebruik maken van internet, rekenmachine, hulplijnen… Er zijn dit jaar heel veel foto’s gebruikt.” Deelnemen kan enkel door in te schrijven via snookerpocket@skynet.be. Dat kan tot en met 21 december door overschrijving van 15 euro op BE47 7509 3690 5580. (DRD/foto DRD)