Slyps Sprint organiseert voorjaarsklassieker

SportverenigingSlypsSprintorganiseert op zaterdag 22 maart voor de negende maal de voorjaarskoers. Sinds 2015 organiseren de wielerliefhebbers van Slyps Sprint doorheen het jaar verschillende wielerwedstrijden. Door de coronacrisis kon de voorjaarskoers twee jaar niet plaatsvinden, maar inmiddels is het evenement al aan haar negende editie toe. “Terwijl de Vlaamse wielerklassiekers zoals de Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem in aantocht zijn, kijkt ookSlypsSprinternaar uit om het Moorsleedse wielerseizoen op gang te schieten. Op zaterdag 22 maart organiseren we inSlypskapelle opnieuw een wielerwedstrijd voor beloften en elites zonder contract”, aldus Andries Sioen, secretaris van de club. De voorbije jaren mochtSlypsSprinttelkens heel wat renners verwelkomen inSlypskapelle. Het startschot weerklinkt om 14.30 uur aan gc d’Oude Schole. In vergelijking met de voorbije jaren is er op vrijdagavond geen eetfestijn. Op de foto zien we schepen Andries Sioen, Erwyn Samyn, Karel Buseyne en Lieven Buseyne. (BF/foto JS)