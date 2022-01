Slide & Splash-plezier in familiezwembad De Pluimen in Diksmuide

Familiezwembad De Pluimen scoort goed bij het publiek. Het voorbije jaar kwamen 107.353 bezoekers naar het zwembad waarvan 52.416 vrije zwemmers, 37.179 schoolzwemmers en 17.758 bezoekers via zwemclubs en sportdienstactiviteiten.

Er werden 984 tienbeurtenkaarten en 433 vijftigbeurtenkaarten verkocht. Maar ook hier hadden de coronamaatregelen een invloed op het aantal zwembadbezoeken, vooral bij de vrije zwemmers en het schoolzwemmen.

Van zodra de coronamaatregelen het toelaten, zal men in het zwembad extra kunnen genieten van de Slide & Splash, grote opblaasbare attracties die in het zwembad geplaatst worden. “De Slide & Splash, die in het grote zwembad geplaatst zal worden, bestaat uit drie tussenplatformen en drie recreatieve elementen waar lagereschoolkinderen en tieners zich kunnen op uitleven”, vertelt schepen van Sport Marc De Keyrel.

“Na verloop van tijd wordt gepland om er ook nog een aantal elementen aan toe te voegen en op die manier een hindernissenparcours te vormen. Ook in het multibad voorzien we een tiental zachte modules voor peuters en kleuters, zoals de walvisglijbaan, een klimmuur met schijven en nog heel wat meer. We dopen het eerste weekend van iedere maand voortaan om tot Slide-& Splashweekend in het familiezwembad De Pluimen.”

Speelelementen

“En ook iedere derde woensdag van de maand en af en toe tijdens schoolvakanties kunnen bezoekers tussen 13 en 16 uur genieten van de leuke speelelementen in het water. De Slide & Splash vind je steeds in het grote bad. Op die manier zorgen we voor nog meer zwem- en vooral speelplezier in het zwembad. Baantjes trekken in het zwembad blijft mogelijk ook tijdens de momenten dat de attracties geplaatst zullen worden.”

De aankoop van de attracties gebeurde bij Poomquip in Nederland waarbij de kleuterattracties in totaal 2.967,15 euro, btw inbegrepen, en de Slide & Splash kon als demomodel worden aangekocht voor 5.000 euro, btw inbegrepen. Beide aankopen verliepen via Frays/TMVW en de sportdienst zal de komende jaren dit aanbod verder uitbreiden en vernieuwen.

(ACK)