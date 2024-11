Skischool Mont Blanc floreert op nieuwe locatie in Rumbeke: “We kijken nu al uit voor uitbreiding”

Sinds september dit jaar heeft Skihal Mont Blanc een nieuw onderkomen gevonden in de Armoedestraat in Rumbeke. Zoon Ruben Bracke (34) nam de zaak ook over van zijn pa Wim en hij koestert grote plannen. “We willen er op termijn nog een tweede machine bij.”

Ruben Bracke ontvangt ons in zijn kantoor, een lokaal waar straks de bar de Stube dus moet komen. Sinds september is Skischool Mont Blanc actief in de Armoedestraat in een loods die je bereikt door af te slaan aan café d’Armoe. De skischool werd in 1995 opgericht door Carla Viaene en Dirk Gryspeerd, in 2018 nam Wim Bracke die over en nu is het dus aan zoon Ruben. “Er gaat hier uiteraard een grote investering mee gepaard, eentje die mijn pa op zijn leeftijd liever niet meer deed. In de Stationsdreef waar we altijd gevestigd waren, moesten we weg nadat het pand een oude weverij verkocht was. Hier vonden we een ideale nieuwe thuishaven. Er is hier voldoende parking achteraan en in de straat en bovendien zijn we vlot bereikbaar, dicht bij de Rijksweg en de autosnelweg. Ik heb zelf ook tien jaar in het centrum van Roeselare gewoond, het is er leuk wonen, maar je rijdt je ook voortdurend vast. Hier is dat niet zo”, vertelt Ruben.

Het nieuwe pand moest ook minstens zes meter hoog zijn om plaats te bieden aan de skimachine. “Die is nieuw en een derde langer en breder dan onze vorige. Zo kunnen we nu met zes mensen per uur aan de slag, vroeger was dat vier. We wilden ook graag in Roeselare blijven, omdat we hier toch ook heel wat cliënteel hebben. Maar omdat we uniek zijn in de brede omgeving hebben we klanten uit heel de provincie, maar ook uit Oost-Vlaanderen tot zelfs uit het Brusselse.”

De vaste nacht bij Ardo

Wie nog nooit geskied heeft of wie gewoon wat wil opfrissen voor het vertrek op skivakantie, iedereen is er welkom. “Kinderen kunnen hier terecht vanaf vijf jaar. We ontvangen ook complete gezinnen en groepen. Er wordt hier van maandag tot zondagmiddag lesgegeven, daarvoor heb ik natuurlijk ook enkele lesgevers in dienst. Ook mijn pa is hier nog altijd actief”, vervolgt Ruben.

Zelf trok hij deze zomer op skivakantie naar Noorwegen. “En als het financiële plaatje het toelaat zou ik na het seizoen graag met onze lesgevers samen gaan skiën in Oostenrijk. Het seizoen loopt van september tot aan de paasvakantie.”

Ruben werkt in de vaste nacht bij Ardo als storingstechnicus, in bijberoep is hij ook nog actief als technicus. Een bezige bij dus, en eentje met plannen. “Er is hier nog ruimte voor een tweede skimachine. Die worden op maat gemaakt, dus die staat hier morgen niet als je denkt er eentje te kopen. Van zodra dat financieel mogelijk is, plaatsen we de bestelling en dan kunnen we onze capaciteit gevoelig optrekken.”