Sjaloom bestaat halve eeuw: “Positiviteit terugbrengen”

Met een lekker feestmaal en een namiddag genieten van muziek uit de Lage Landen vierde Sjaloom Roeslare deze week haar 50-jarig bestaan. “Elke weduwe kan en mag bij ons haar hart luchten”, vertelt voorzitter Irene Verstraete.

“Sjaloom ontstond onder impuls van E. H. Modde Superior van het Klein Seminarie”, weet voorzitter Irene Verstraete. “Eind de jaren zestig overleden op korte tijd enkele leraars en papa’s van leerlingen van het college. De superior vond dat er iets moest gebeuren voor die weduwen. Hij zocht contact met kanunnik Dehaene die in Brugge al een weduwengroep had opgericht. Met proost E. H. Modde, voorzitter Mia Decoene en bestuurslid Liesbeth Vanhoorne-Declercq werd in 1972 Sjaloom Roeselare boven de doopvont gehouden. Liesbeth volgde later Mia Decoene op.”

Isolement

“Onze belangrijkste doelstelling blijft ook vandaag nog weduwen uit hun isolement halen. We nodigen hen uit om naar buiten te komen. Een eerste, maar niet te onderschatten stap. Door te praten over je verlies, ontstaat er een zekere bevrijding en zo neem je als vrouw je leven terug in handen. Niet bij de pakken blijven zitten, is onze leidraad. Maar wij zijn helemaal geen klaaggroep”, benadrukt Irene. “Onze vereniging bestaat uit toffe dames die niet vervallen in klaagzangen over het lot dat hen zo diep heeft getroffen. Natuurlijk zijn er leden die het moeilijk blijven hebben. Onze vereniging helpt hen terug wat positivisme over hun leven te laten schijnen. Sjaloom is er voor alle dames die hun man verloren hebben door overlijden. Een principe dat ons verbindt. Het creëert ook wel een band, al is die uiteraard niet met iedereen even groot. We ondersteunen en begeleiden hen in hun rouwproces en maatschappelijke re-integratie. Bij ons is er plaats voor ontmoeting en persoonlijke ontplooiing. Een schouderklopje of een bemoedigend woord verrichten wonderen.”

Levendiger dan ooit

“Elke derde woensdag van de maand komen we samen in de blauwvoetzaal van het Klein Seminarie, waar een getuigenis of boeiend gespreksonderwerp van een spreker de revue passeert. Op onze nationale feestdag staat er altijd een dagreis op het programma. Na 50 jaar zijn we levendiger dan ooit. Dat we onze 30 leden kunnen blijven boeien, zegt heel wat over het gevarieerde programma dat we aanbieden.” De Roeselaarse afdeling van Con Tempo wordt sinds 8 jaar enthousiast geleid door voorzitter Irene Vermeulen-Verstraete. Ze wordt bijgestaan door drie gedreven teamleden: E. H. Deken Renaat Desmedt, Margriet Vercruysse Flamée en Nelly Croes-De Houck. “Vriendschap en solidariteit vinden we heel belangrijk. De coronaperiode was allesbehalve evident”, zegt Nelly. “Godzijdank verloopt alles nu weer zoals vroeger. Enthousiaste weduwen blijven altijd welkom. Zonder hen zou Sjaloom Roeselare niet zijn zoals nu: levendig, vernieuwend en vol vertrouwen in de toekomst.”