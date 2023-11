Sire-schieting bij de Hertenschutters in Hertsberge

Op de jaarlijkse sire-schieting van eind oktober in café ’t Bluverke slaagde Paul Vanhoorne erin om zijn titel van sire bij de Hertenschutters te verlengen.

In de eerste drie verplichte rondes slaagde hij er als enigste in om de hoofdgaai op de liggende wip af te schieten. Nu is het afwachten of Paul ook op de volgende sire-schieting kan schitteren en zo de titel van clubkeizer mag aannemen. Pas in de vijfde ronde schoten Jonas Caenepeel en Sofie Descheemaeker de gaai eraf waardoor ze beiden een jaar lang de nieuwe baljuws zijn bij de Hertenschutters.

(GST/foto GST)