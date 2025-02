Sint-Sebastiaansgilde is bloeiende boogschuttersclub: “Totale renovatie van ons gebouw is beloofd”

De Sint-Sebastiaansgilde is een vereniging waar de elegantie van boogschieten samenkomt met het tijdloze streven naar precisie, kunstzinnigheid en een bloeiende gemeenschap. “Eens je eraan begint, kom je er nog heel moeilijk van af. De microbe blijft”, klinkt het bij hoofdman Marc Vandepoele.

In de Sint-Sebastiaansgilde Oostende is ‘s winters op doel schieten een van de hoofdtakken. In de zomer of zodra het weer het toelaat gaat men outdoor. “Daar zijn er verschillende mogelijkheden”, opent hoofdman Marc Vandepoele. “3D is bijvoorbeeld schieten op dieren vervaardigd in kunststof. 2D is dan weer mikken op afbeeldingen van dieren. Bij het field-schieten dienen de deelnemers een parcours af te leggen waarop doelen op een onbekende afstand staan, tussen 5 en 50 meter. Dit is uiteraard in wedstrijdvorm.”

Geschiedenis

De geschiedenis van de boogschuttersgilde is niet gemakkelijk te achterhalen. Tot eind 16de eeuw zijn er weinig geschriften bewaard gebleven. Veel informatie ging verloren, ook toen het Oostendse stadsarchief in mei 1940 in vlammen opging. De Sint-Sebastiaansgilde was onder andere decennia lang gehuisvest in de Sint-Sebastiaanstraat, binnen de oude stad. Later was dat in de Hazegraswijk, nabij de oesterbank, nu Vives, en aan Petit Paris.

De huidige locatie een driehoekig terrein in een groene omgeving met centraal de opgestelde staande wip en omringd door linden, tussen de Leffinge-, Boogschutters- en Koninginnelaan is sinds 1892 in pacht gegeven door Leopold II. In 1911 volgde de inhuldiging van het gebouw, een alleenstaand laag schutterslokaal met zeven traveeën onder een zadeldak. “We huren onze accommodatie van de Koninklijke Schenking. Onze pech is echter dat het een oud gebouw is, zonder isolatie. De verwarming gebeurt met oude gaskachels.”

Het gebouw staat bij wijze van spreken al zo’n veertig jaar te verloederen. “We zijn ondertussen wel tot een overeenkomst gekomen. Normaal gezien komt er vanaf dit jaar een totale renovatie van het volledige gebouw. Dit is aan ons beloofd en het project zit in een stroomversnelling”, zegt de hoofdman enthousiast. Het raamwerk met enkel glas en de deuren zijn sowieso aan vernieuwing toe. “Tijdens de voorbije energiecrisis kregen we op een gegeven moment een factuur van 11.000 euro. Als vereniging moesten we dit toch maar ophoesten. Dankzij de leden die ons financieel hebben gesteund is dit gelukt. Er zijn voor de renovatie nu al bepaalde bedragen uitgetrokken. De werkzaamheden zouden in vijf fasen gebeuren. Ik schat dat het ongeveer vijf jaar zal duren.”

Discipline

Het boogschieten is een disciplinaire sport. Het vergt van de schutter veel oefening en geduld. “Vreemd is het misschien wel, maar sinds corona is ons ledenaantal tweeënhalf keer groter geworden. Mensen gingen dan wellicht op zoek naar een sport die ze buiten konden beoefenen. Tien procent van ons ledenaantal is jeugd en ook de vrouwen zijn goed vertegenwoordigd.” Uiteraard doen ook zij mee aan wedstrijden tegen andere schuttersverenigingen. Zo was er onlangs het open provinciaal kampioenschap indoor op doel schieten in Brugge. Dat is een soort criterium in vijf verschillende clubs in West-Vlaanderen, waar de drie beste individuele resultaten van belang waren. “Daar komen ieder jaar meer en meer schutters op af. De manches waren naast Oostende en Brugge in Izegem, Ieper, Ingelmunster en Bredene, maar zij zeiden dit jaar wegens omstandigheden af”, weet de hoofdman.

Concentratie

Je hebt voor het boogschieten goed materiaal nodig, naargelang je kracht. Je moet je ook goed kunnen focussen, want concentratie is heel belangrijk. Er zijn in deze olympische sport overigens veel veranderingen gekomen. “Sowieso is er een enorme evolutie merkbaar in het materiaal. In het verleden was alles zeer authentiek. Nu is alles zo gesofisticeerd geworden, van gewone tot compoundbogen of exemplaren met wielen aan, waarbij een katrollensysteem ervoor zorgt dat je boog open trekken vrij gemakkelijk gaat. Je voelt bijna niet dat je een boog in je hand hebt”, aldus Vandepoele. “De snelheid van die pijlen is tevens veel hoger dan bij een authentieke boog. Verder is er het vizier en de stabilisatie op de bogen.”

De hoofdman weet waarover hij praat: Marc zal in november al vijftig jaar boogschieten. “Het vormt ondertussen een groot deel van mijn leven. En er is vooral het sociale aspect. Een praatje onder kameraden bij een goed glaasje maakt het nog gezelliger.” (Alain Creytens)