Sint-Sebastiaansgilde heeft dringend nood aan nieuw schuttershuis: “We willen eindelijk perspectief”

De Sint-Sebastiaansgilde, die haar staande wip heeft op de hoek van de Industrielaan met de Noordlaan, heeft dringend nood aan een nieuw schuttershuis. Het huidige onderkomen, dat eigendom van de stad is, is compleet versleten, zelfs bouwvallig. Zowat iedereen is het erover eens dat er een nieuw lokaal gebouwd dient te worden, maar de hamvraag is en blijft: waar?

Hoofdman Paul Warlop (74) van de schuttersvereniging is er voorstander van dat de staande wip en het schuttershuis naar het domein Ravenhof zouden verhuizen, maar als de stad beslist dat de gilde op de huidige locatie aan de Industrielaan moet blijven, zal hij zich daar bij neerleggen. “Het belangrijkste is dat de knoop nu snel wordt doorgehakt”, zegt hij. “Dan kunnen we de plannen voor een nieuw schuttershuis tenminste concreet maken. We willen eindelijk perspectief.”

60-40-financiering

De Eed van de gilde, zeg maar het bestuur, bestaat naast hoofdman Paul Warlop uit griffier Koen Pirlet, penningmeester Rik Vanhaelemeesch, Sammy Fraeyman, Kris Cattrysse, Andries Mák en Guy Deprez, aangevuld met de huidige sire David De Brouwer en de huidige baljuw Jan Swaenepoel.

“We hebben een bouwcomité opgericht met het oog op het optrekken van een nieuw schuttershuis”, vervolgt Paul. “We schatten dat we een perceel grond nodig hebben van zo’n 1.600 m² (de locatie van de staande wip inbegrepen) en mikken op een schuttershuis van ongeveer 250 m². We zouden het bij voorkeur uit twee bouwblokken laten bestaan, die zowel apart als gezamenlijk gebruikt kunnen worden.”

“Het gebouw zou gefinancierd worden volgens de 60-40-formule: 60% door de stad betaald en 40% door de gilde zelf. Om het budget rond te krijgen, zullen we op zoek moeten gaan naar extra steun van bovenaf, bijvoorbeeld van de Koning Boudewijnstichting of een andere organisatie. Onze vereniging telt 45 schutters en is dus een relatief kleine groepering. Die 40% zomaar ophoesten, wordt geen lachertje.”

Graag tegen 2030

Het zou de bedoeling zijn om het nieuwe schuttershuis ook af en toe ter beschikking te stellen van andere verenigingen. “Al is het natuurlijk op de eerste plaats voor de gilde bedoeld”, zegt Paul. “We voorzien een gebouw met een bar, zitgelegenheid, een archiefruimte, een gildekamer, sanitair en een buitenterras. Het zou mooi zijn mochten we het kunnen realiseren tegen 2030, het jaar vóór mijn 80ste verjaardag. Maar ik herhaal: we moeten eerst weten wáár. Zonder concreet perspectief staan we nergens.”

De Sint-Sebastiaansgilde is voor het stadsbestuur een nodenplan aan het opmaken. “De nieuwe schepen van Sport Pieter Billiet is ons project genegen, maar doet nog geen uitspraken over waar en hoe. Hij is alvast voorstander van de 60-40-financiering. Wat voor de bouw van jeugdlokalen mogelijk is, moet ook voor bouwprojecten van andere plaatselijke verenigingen mogelijk zijn.”

In afwachting zijn de schutters samen met de stad wat verbeteringswerkzaamheden omheen de staande wip aan het uitvoeren. De bedoeling is een strook kunstgras aan te leggen, zodat de schutters niet meer met hun voeten in de modder staan.

“We proberen de bestaande accommodatie zo goed en zo kwaad als mogelijk te onderhouden. Al kunnen we geen lappen blijven leggen. Ons schuttershuis kent vochtproblemen en is niet eens meer waterdicht. De situatie is stilaan onverantwoord.”

Stedelijke erfgoedprijs

Paul Warlop is in het najaar van 2017 hoofdman van de gilde geworden. Van meet af aan heeft hij geijverd voor een nieuw schuttershuis en een eventuele herlocatie van de staande wip.

“Geen enkele vereniging draagt het DNA van onze stad zo uit als onze gilde”, herhaalt hij wat hij al verschillende keren heeft gezegd, “We bestaan sinds 1384 en verdienen dus het nodige respect. Wat wij doen, houdt het midden tussen sport en cultuur. In 2018 hebben we trouwens de stedelijke erfgoedprijs gewonnen.”