Sint-Sebastiaan organiseert hoogdag voor schutters: Gildedag in Zonnebeke

Op zondag 24 september ontvangt de schuttersgilde Sint-Sebastiaan uit Beselare de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden voor de twintigste editie van de Gildedag in Zonnebeke. “Het is een enorme organisatie, want we moeten erg veel mensen kunnen opvangen.”

In 1428 vroeg Olivier Van der Woestine, Heer van Beselare, aan Filips de Goede, hertog van Bourgondië, de toelating om in zijn heerlijkheid Beselare een schuttersgilde te mogen oprichten. Gezien zijn goede relaties met de hertog als ridder-raadsheer aan het hof kreeg hij hiervoor toestemming via een zogeheten keure op 3 mei 1428. De tekst van de keure is bewaard gebleven dankzij de goede zorgen van Ferdinand Bayart, die gedurende 58 jaar hoofdman was van de schuttersgilde en tevens burgemeester van Beselare van 1836 tot 1886. Aanvankelijk waren alle schutters krijgsmannen om hun heer te beschermen, maar door de uitvinding van het buskruit werd het meer nut en vermaak. Momenteel heeft de gilde een vaste stek op de Kortekeer en telt een tachtigtal actieve schutters. Er worden jaarlijks een zestal beschrijfschietingen gegeven, waarvan de jaarlijks terugkerende Heksenschieting de bekendste is. Naast de open schietingen houdt de vereniging tal van andere activiteiten, zoals de themaschietingen voor leden, deelnames en organisatie van verscheidene tornooien (voor zowel volwassenen en jeugd), de jaarlijkse West-Vlaamse Koning-schieting voor de jeugd, deelname aan de jaarlijkse Gildedag, en uiteraard ook wekelijkse oefenschietingen voor leden. In de voorbije jaren kende de vereniging ook minder goede periodes en het was huidig hoofdman Hans Van Bockstael die samen met enkele vrienden zorgde voor een bloeiende heropleving. Vorig jaar werd Hans samen met Patrick Syx tot ridder geslagen. Hij is nu al meer dan 30 jaar met veel enthousiasme hoofdman en onder zijn impuls, samen met Kris Treve, werd vooral ingezet op de jeugdwerking. Dat werpt overigens ook al zijn vruchten af.

Gildedag

De voorbije jaren werd er al meermaals aan de mouw getrokken van Hans, die naast hoofdman in Beselare ook voorzitter is van het verbond Zuidwestland, om de Gildedag te organiseren. “Ik heb telkens de boot afgehouden omdat wij niet de mogelijkheden of accommodatie hebben van een grote stad. Je moet immers enorm veel mensen kunnen opvangen. Na de zoveelste vraag ben ik dan toch bezweken, omdat ik dacht aan ons prachtig kasteeldomein. Het is bovendien een win-winsituatie voor Zonnebeke op toeristisch gebied, want iedere deelnemer zal kennismaken met het domein en het MMP1917. We zijn het gemeentebestuur dan ook dankbaar voor de medewerking. Ik kan iedereen verzekeren dat het zeker de moeite zal worden om een kijkje te komen nemen.”

Om 11.30 uur trekt een imposante stoet van alle gilden in hun traditionele klederdracht door de straten. Er wordt gestart aan de kerk, waarna de stoet via de Roeselarestraat, Astridstraat, Maagdestraat, Langemarkstraat, Ieperstraat, Guido Gezellelaan en Grote Molenstraat naar het kasteeldomein gaat. Om 14 uur zijn er folkloristische optredens op het middenplein met vendelen, trommelkorpsen en gildedansen. Daarnaast zijn er ook schietstanden met demonstraties waar iedereen eens kan proberen een pijltje te schieten. Om 17 uur is er een gastoptreden van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia uit Zonnebeke.

Unieke tentoonstelling

Nog tot 30 september loopt in de gemeentelijke bibliotheek De Letterschuur van Zonnebeke ook een unieke tentoonstelling rond de Sebastiaansgilden Diksmuide, Ieper, Nieuwpoort en Poperinge. Tegelijkertijd loopt er een expo met als thema ‘Sint-Sebastiaan’, naar aanleiding van het 595-jarig bestaan van de Koninklijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan in Beselare. Met stukken uit de privéverzamelingen van Patrick Syx en Hans Van Bockstael wordt er geprobeerd een beeld te vormen van Den Edelen Ridder Sint-Sebastiaan. Tot slot maakt Johan Laperre een nieuw beeld van de patroonheilige, die op de Gildedag zal gewijd worden. (NV)