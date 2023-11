Sint-Ritakaarters vieren kampioenen in Harelbeke

De kampioenen van de Sint-Ritakaarters op wijk Zandberg zijn gekend. Na een spannende, gelijkopgaande strijd ging de titel uiteindelijk naar Eric Vandenbroucke bij de heren. De gedeelde tweede plaats was weggelegd voor Pierre Claerhout en Marnix Vandenbulcke. De derde plaats was voor Willy Lapeirre. Bij de dames werd Gerda Devriese kampioene. De tweede gedeelde plaats was voor Rooske Verheye en Christiane Vliebergh, en de gedeelde derde plaats ging naar Viviane Vandenheede en Nicole Vandenweghe. De rode lantaarns waren voor Yvan Dejaeger en Cecile Devolder.

De Sint-Ritakaarters bestaan sinds 1945 en hebben nog altijd hun zelfde motto: ‘Vrienden samenbrengen en proberen de vereenzaming tegen te gaan’. (Peter Van Herzeele/foto LOO)